Joao Grimaldo culminó su préstamo con Riga FC. (Foto: Riga FC)
Joao Grimaldo culminó su préstamo con Riga FC. (Foto: Riga FC)

Poco a poco se van acabando las dudas sobre el futuro de Joao Grimaldo en Europa quien, tras una excelente temporada con Riga FC de Letonia, ya tendría asegura un nuevo destino: Sparta Praga de República Checa. Uno de los cuadros más importantes de este país estaría interesado en comprar el pase del extremo peruano, quien actualmente pertenece a Partizán de Serbia, club que también se verá beneficiado por el monto a pagar para su transferencia.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS