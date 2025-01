Cuando se pensaba que el traspaso al Partizán significaría un salto importante para su carrera, Joao Grimaldo no logró consolidarse en el fútbol europeo y esta semana se confirmó que tendrá que buscarse nuevas opciones al no ser considerado por el comando técnico de su equipo. Esto, como era de esperarse, generó múltiples comentarios en redes sociales y el delantero nacional no se quedó callado.

Utilizando su cuenta de Instagram, el futbolista de 21 años publicó una imagen con la siguiente frase: “Enfócate, deja que hablen”. Asimismo, estas líneas acompañan el rostro de una persona mostrando el dedo del medio, en una clara intención de contestar a aquellos que se han referido a él en las últimas horas, a propósito de lo que se viene hablando sobre su futuro futbolístico.

Más allá de eso, lo cierto es que por ahora no se sabe qué pasará con Joao Grimaldo. Cuando fue transferido desde Sporting Cristal hasta el Partizán, se estableció un contrato que lo vincula hasta junio del 2028; es decir, le quedan casi tres años y medio de contrato con el conjunto serbio. Se espera que en los próximos días se aclare el panorama, ya sea con un préstamo o una posible venta.

Joao Grimaldo y su publicación en Instagram. (Imagen: Instagram)

Esta situación se veía venir desde hace semanas, sobre todo con las escasas oportunidades de jugar que tenía Joao. Srđan Blagojević, director técnico del Partizán, se refirió a su presente en una reciente entrevista: “Joao tiene calidad, se nota por momentos, pero esa cualidad no es constante”.

Eso no fue todo, pues el estratega de 51 años fue muy severo al hablar de las condiciones del atacante peruano, afirmando que tendría que ser evaluado para saber si realmente está preparado para la exigencia del fútbol europeo. “No sabemos si es por la falta de tiempo de juego en el periodo anterior, por su carácter o por su psicología. Queda evaluar si podrá cumplir con sus obligaciones en el fútbol competitivo”, agregó.

Joao Grimaldo solo disputó 10 partidos con Partizán. (Foto: Starsportphoto)

La prensa serbia lapida a Grimaldo

En una nota publicada hace unos días, Mozzart Sports, medio deportivo de Serbia, confirmó que Joao Grimaldo y otros cuatro jugadores debían buscarse otro destino ya que Srđan Blagojević no los iba a considerar para lo que resta de la temporada 2024-25. Además del exatacante de Sporting Cristal, Leonard Ovusu, Nathan de Medina, Pape Fuhrer y Mihajlo Petrovic corrieron con la misma suerte.

La citada fuente tampoco se guardó nada al hablar de Grimaldo, cuestionando la decisión del Partizán de pagar 1.4 millones de euros para comprar su pase desde ‘SC’. “Aún no está claro para nadie qué hizo que el Partizán pagara 1.400.000 euros por Grimaldo y lo convirtiera en el jugador más caro de lo que era, por ejemplo, Takuma Asano”, señalaron.

Joao Grimaldo no registró ningún gol con Partizán. (Foto: Getty Images)

Por si fuera poco, Mozzart Sports adjetivó a Grimaldo como “el mayor fracaso de la historia del club de Humska. Llegó con el epíteto de estrella del fútbol peruano y con la camiseta blanquinegra no mostró absolutamente nada”. Recordemos que 10 partidos oficiales disputados, Joao no marcó ningún ni una asistencia, dejando malas sensaciones en los escasos 289 minutos que estuvo en el campo de juego.

Como para cerrar su reseña, el medio serbio no quiso excusar a Grimaldo con su difícil adaptación al idioma, por lo que usó como ejemplo al brasileño Everton Luiz, quien destacó en el club entre el 2016 y 2018. “Tímido, incierto, inconcluso. Algunos dirán que la barrera del idioma fue un problema, pero Everton Luiz no hablaba otro idioma que el portugués, por lo que fue una parte indispensable de la última generación campeona del Partizán”, remarcaron.





