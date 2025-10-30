Kenji Cabrera atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Luego de dejar atrás su etapa en FBC Melgar, el joven volante nacional emprendió vuelo hacia Canadá para unirse al Vancouver Whitecaps, donde no solo ha empezado a sumar minutos en la Major League Soccer, sino también a recibir un salario que refleja la confianza que el club ha depositado en él. En los últimos días, se publicó el listado actualizado de sueldos de los futbolistas inscritos, y el nombre del peruano figura con una cifra que ha generado comentarios entre los hinchas nacionales.

De acuerdo con la reciente actualización de salarios de la MLS, Cabrera percibe un ingreso base de 350 mil dólares anuales, cifra que asciende hasta los 390 mil dólares al incluir los bonos de rendimiento y otros beneficios. De esta manera, el mediocampista peruano se ubica entre los jugadores jóvenes mejor pagados del plantel canadiense, un detalle que demuestra el valor que el equipo ve en su proyección a futuro.

El Whitecaps, conjunto donde también militan figuras internacionales como Thomas Müller y Sebastian Schonlau, es uno de los clubes con una estructura salarial bastante amplia, lo que ha permitido incorporar jugadores de distintas ligas del mundo. En ese contexto, la presencia de Kenji Cabrera no ha pasado desapercibida: el peruano, con apenas 21 años, se ha ganado un lugar en un plantel repleto de experiencia.

En comparación con sus compañeros, Cabrera supera en ingresos a varios futbolistas del mismo rango de edad, como Nelson Pierre o Rayan Elloumi, cuyos salarios rondan los 100 mil dólares. Sin embargo, aún se encuentra lejos de las cifras millonarias que perciben los refuerzos estelares como Müller, quien encabeza la lista con un salario superior a los 1.4 millones de dólares anuales.

Para el entorno del jugador, este nuevo contrato representa un paso firme en su desarrollo profesional. Cabrera llegó al Vancouver Whitecaps tras su paso por el fútbol peruano, donde fue pieza clave en Melgar y mostró un crecimiento constante tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Su rendimiento llamó la atención del scouting canadiense, que apostó por él como una promesa sudamericana con proyección internacional.

Además del aspecto económico, el peruano vive una etapa de adaptación importante en una liga cada vez más competitiva. La MLS ha reforzado su imagen como destino de jóvenes talentos latinoamericanos, y Cabrera busca aprovechar ese escenario para consolidarse y, eventualmente, abrirse camino hacia el fútbol europeo.

Si bien el sueldo de Kenji Cabrera puede parecer alto en comparación con lo que se paga en el fútbol peruano, dentro del contexto de la MLS representa una inversión razonable para un jugador de proyección. Los Whitecaps confían en que, con minutos y continuidad, el volante pueda ser una pieza determinante en el mediano plazo.

