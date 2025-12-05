En medio de la expectativa por la final de la MLS, Kenji Cabrera vive días especiales en Vancouver Whitecaps, no solo por la posibilidad de conseguir su primer título internacional, sino también por la convivencia con una figura que jamás imaginó tener tan cerca: Thomas Müller. El atacante peruano, que disputa su primera temporada fuera del país, reveló cómo se forjó esta relación con el campeón del mundo y qué significa para él compartir el vestuario con alguien que marcó época en el Bayern Múnich. Sus palabras llegan justo antes del choque ante Inter Miami, un duelo que pondrá a Lionel Messi al frente y que convierte esta definición en una de las más esperadas del fútbol estadounidense.

La historia entre Cabrera y Müller comenzó apenas días después de la llegada del peruano a Canadá. “Llegué y creo que a los cinco o seis días se anunció la llegada de Thomas. Y la sesión de fotos fue justo juntos, ahí lo conocí”, contó el ex Melgar, quien aún recuerda la sorpresa de encontrarse de frente con uno de los jugadores más importantes del fútbol europeo en la última década.

Según reveló, la comunicación entre ambos fluyó más rápido de lo que esperaba. “Habla un poco español, algunas palabras. Hemos hablado de algunos jugadores del Bayern Múnich y también de Claudio Pizarro, que es muy amigo de él”, comentó. Esa facilidad para romper el hielo ayudó a que surgiera un vínculo que hoy es clave en el camerino del cuadro canadiense.

Cabrera también destacó el perfil humano del delantero alemán, resaltando que su personalidad lo hizo encajar de inmediato en el plantel. “No es nada creído, es bromista, habla con todos. Muy humilde”, afirmó. Para el peruano, convivir con una figura mundial le ha permitido absorber detalles futbolísticos que no se aprecian desde afuera, sobre todo en la toma de decisiones y lectura del juego.

El atacante nacional también enfatizó la calidad futbolística de Müller y la influencia que tiene en el campo. “Obviamente es muy inteligente y se nota. Hay mucha diferencia cuando viene un jugador de ese nivel. Puede jugar por derecha, por izquierda, por dentro, de nueve...”, explicó. Además, destacó que esa versatilidad añade imprevisibilidad al equipo: “Es una sorpresa para el rival. Es algo impredecible lo que puede pasar”.

El alemán de 35 años es nuevo refuerzo del Vancouver Whitecaps, club que también fichó al ex Melgar.

La admiración de Cabrera hacia el alemán se mezcla con el momento deportivo que vive. Este sábado, Vancouver Whitecaps disputará la final de la MLS ante Inter Miami desde las 2:30 p.m. (hora peruana), en un duelo que podría darle al peruano su primer gran título internacional. El escenario será el Chase Stadium de Florida, donde Messi buscará conquistar su primer campeonato.

El camino de Vancouver a la final no fue sencillo. Los canadienses derrotaron a Dallas, Los Angeles y San Diego FC con actuaciones sólidas y un estilo directo que ha dado resultados. Cabrera, aunque no siempre titular, ha sido una pieza de recambio importante, ingresando para aportar velocidad y dinamismo en tramos clave de los partidos, incluido el triunfo en semifinales.

Inter Miami llega con cartel de favorito, especialmente después de las goleadas en cuartos y semifinales, donde jugadores como Allende y Silvetti acompañaron a Messi en una propuesta ofensiva contundente. Para el peruano y su equipo, será un reto mayor enfrentar a un rival que domina en casa y que busca estrenar palmarés en la MLS.

TE PUEDE INTERESAR