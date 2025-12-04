Alianza Lima echó una mirada a la temporada 2026, a la espera de definir su etapa en la Copa Libertadores. Desde tienda blanquiazul aseguraron los fichajes de Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D’Alessandro Montenegro; sin embargo, aún no están claros con quienes continuarán. Uno de los nombres que despertó dudas fue Pablo Ceppelini. El volante uruguayo tiene contrato hasta finales del 2025 y, producto de su rendimiento irregular, podría estar pasando sus últimos días. Además, no cumplió algunos objetivos, por lo que perdió la oportunidad de renovar automáticamente.

Según información del programa ‘Mano a Mano’, el contrato de Pablo Ceppelini señalaba una renovación automática si es que cumplía el 60% de los minutos disputados por Alianza Lima, en cuanto a partidos oficiales del año. Esta suma incluía Copa Libertadores, Sudamericana y Liga 1; sin embargo, no llegó a obtener esta suma.

En lo que va de la temporada, a falta de 1 o 3 partidos oficiales por disputar, Pablo ha jugado el 38%. En caso sea titular para Néstor Gorosito, llegaría como máximo a acumular un 45% de la cantidad requerida. Por consecuencia, su renovación automática no se va a dar y todo depende de la dirigencia.

Ceppelini cuenta con 33 partidos oficiales en la temporada, entre Copa Libertadores (5), Sudamericana (2), Liga 1 (26). El uruguayo tuvo algunas lesiones que lo marginaron de la continuidad y también una sanción desde Conmebol que lo apartó de torneos internacionales por cuatro meses.

Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)

Para Néstor Gorosito, Pablo Ceppelini ha sido opción en el último tramo de la temporada. En las semifinales del play-off de ida ante Sporting Cristal fue titular y jugó hasta los 72′. Para la vuelta, asoma también a contar con la oportunidad. Eso sí, su futuro aún es incierto.

Los movimientos en Alianza Lima

Por lo pronto, Alianza Lima ya aseguró a tres jugadores: Cristian Carbajal fue el primero y llega desde Sport Boys, club que recibió 150 mil dólares para la cláusula de recisión. Alejandro Duarte termina contrato con Sporting Cristal y será el segundo arquero para el 2026 en La Victoria. D’Alessandro Montenegro fue fichado desde ADT.

Cristian Carbajal jugará en Alianza Lima en 2026. (Foto: Sport Boys)

Una de las salidas confirmadas de la institución y que no estará presente en esta gira de pretemporada será Hernán Barcos. El ‘Pirata’ conversó con la dirigencia para tener mayor claridad de su futuro, por lo que le apuntaron que no está en los planes del siguiente ciclo.

Otros nombres que también se irían del club son Angelo Campos (finaliza contrato) y Ricardo Lagos, quien no fue incluido entre las últimas listas de convocados. El caso de Guillermo Enrique y Alan Cantero, aún no hay mayores conversaciones sobre la extensión de sus préstamos con Gimnasia y Godoy Cruz, respectivamente.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR