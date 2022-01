En las preguntas ‘ping pong’ que realizan a los jugadores de la Selección Peruana, todos coinciden en que Luis Abram es el más serio y callado del plantel. Unas características que, a su vez, también las aplicó a lo largo de su carrera. Siempre trabajando con perfil bajo, con profesionalismo y, sobre todo, tomando buenas decisiones, como esta última: su llegada al Cruz Azul de Juan Reynoso, debido a falta de minutos con Granada, con el que tiene contrato hasta 2024.

Luego de cinco temporadas con Vélez Sarsfield (91 partidos), Luis Abram llegó esta temporada al Granada de LaLigay, cuando su futuro parecía muy prometedor, debido a su formación en Argentina, no llenó las expectativas: apenas jugó 10 partidos, siete como titular, y nunca llegó a consolidarse en el equipo de Robert Moreno. “Es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho”, comentó Francisco Rodríguez, periodista del diario Ideal Granada. Es aquí donde podría aplicarse la frase de “retroceder solo para tomar impulso”.

A ponerse como ‘Máquina’

“Es un chico extraordinario”, decía Gabriel Heinze, en ese entonces técnico de Abram en Vélez y ex mundialista con Argentina. La prensa ‘che’ decía que Abram era su ‘engreído’ y que, debido a que jugaban en la misma posición (ambos son zurdos), tenían constante comunicación en los entrenamientos. Hoy, el ‘Profeta’ vuelve a generar confianza en otro colega de puesto: Juan Reynoso, hoy técnico de Cruz Azul, excentral y uno de los ídolos de la ‘Máquina’ como jugador. “Estoy contento de llegar a un equipo grande, esperando con muchas ansias entrenar, conocer a los compañeros para poder aportar mi granito de arena”, dijo a su arribo a tierras mexicanas.

El ‘Profeta’ llegó a la ‘Máquina’ a pedido expreso del ‘Cabezón’, quien, obvio, lo conoce desde su debut con Sporting Cristal en 2014. Incluso, ambos se enfrentaron en las finales del 2015 y 2016, cuando Juan Reynoso era técnico de FBC Melgar. “El acuerdo con Luis Abram sorprendió a toda la prensa mexicana. Nadie lo tenía en mente para reforzar la zaga. Esto se conoció cuando ya era un hecho la negociación. Como peruano, Juan Reynoso es gran conocedor de los futbolistas ‘incaicos’ y creemos que sabe lo que Abram puede dar. Sobre el central, sabemos que no jugaba en Granada, que era relegado por el técnico y eso fue aprovechado por Juan para traerlo”, nos cuenta Mac Reséndiz, periodista mexicana de ESPN Digital y especialista en Cruz Azul­.

Abram llegó a préstamo por todo el 2022, con opción de compra. “Tomará un tiempo para que se ponga a ritmo y seguramente arrancará con la Sub 20. Y si todo está bien, seguramente lo estaremos viendo debutar en un mes debido a que también tendrá compromisos con la selección peruana”, agregó Reséndiz.

Camino al titularato

Luis Abram llega con el ‘plus’ de ser recomendado de Juan Reynoso, pero además dos centrales podrían dejar Cruz Azul en los próximos días, por lo que el ‘Profeta’, de ponerse rápido a punto, tendría chances de adueñarse de la titularidad. “Pablo Aguilar está por cumplir su contrato. ­El central paraguayo quiere retirarse en su país. Julio César ‘Cata’ Domínguez es el jefe de la zaga, pues lleva 16 años en el club y es inamovible para Reynoso. Pablo Escobar, otro defensor paraguayo, pidió un aumento de salario, y el club estaría evaluando su situación. Es decir, lo más probable es que Abram tenga la chance de tomar ­el lugar de Aguilar”, nos agrega la periodista mexicana.

Le toca tapar bocas

A priori, Abram tendrá un duro reto en la ‘Máquina’. Tal como afirma Reséndiz, su nombre cayó de sorpresa como refuerzo y, por el hecho de ser extranjero, tendrá que demostrar de arranque sus cualidades. “Yo, particularmente, no lo conocía hasta que soltaron su nombre, no sabía de su existencia y mucho menos lo vi jugar. Juan Reynoso se la está rifando con él, se pone un reto de que le va a rendir. Pero hay que ver cómo llega. En los últimos tiempos los jugadores que llegan no debutan de inmediato. Pasará pruebas médicas y de seguro lo harán oficial”, finalizó.

Su presencia con la ‘sele’ en la próxima fecha doble de Eliminatorias tiene que ser un envión para su reto en Cruz Azul. De la mano de Reynoso, Abram tiene que volver al nivel que tuvo en Vélez Sarsfield, el cual lo llevó a la liga española, y así volver a tener su revancha en Europa.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR