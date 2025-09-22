En el fútbol argentino, cada detalle cuenta, y más aún cuando se trata de un club con la magnitud de Boca Juniors. El presente del equipo de Miguel Ángel Russo ha estado marcado por altibajos en la Liga Profesional, pero la atención también se concentra en la situación de un jugador peruano que parecía inamovible hace no mucho: Luis Advíncula. El ‘Rayo’ ha tenido que conformarse con observar los últimos compromisos desde el banco de suplentes, mientras crecen las preguntas en torno a las decisiones del entrenador y el verdadero papel que tendrá el lateral derecho en lo que resta de la temporada.

El último domingo, Boca Juniors dejó escapar puntos en casa al empatar 2-2 con Central Córdoba en la Bombonera. Una de las notas más comentadas fue la ausencia de Luis Advíncula en el campo. El lateral estuvo en la lista de convocados, pero Miguel Ángel Russo apenas realizó un cambio durante los 90 minutos y no optó por incluir al peruano, generando sorpresa entre los seguidores peruanos.

En la conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo fue consultado sobre su elección de mantener casi intacto al once inicial. Su respuesta fue tajante: “Fue una decisión mía. Me hago cargo de todo”. El entrenador evitó profundizar sobre los nombres y se limitó a asumir la responsabilidad de su planteamiento. Esa declaración, sin embargo, no hizo más que aumentar las especulaciones sobre si el futuro de Advíncula en el club se está complicando.

Luis Advíncula fue titular en los tres partidos de Boca Juniors en el Mundial de Clubes. (Foto: Getty Images)

Los números de Advíncula en Boca

A lo largo del Clausura, el panorama del peruano ha sido poco alentador. De las nueve jornadas disputadas, solo ha tenido minutos en cuatro, dos de ellas como suplente y en una de esas entrando recién en los descuentos. El contraste con temporadas anteriores es notorio, pues era habitual verlo como titular indiscutible en el carril derecho. Hoy, en cambio, su lugar parece haber quedado relegado a un rol secundario.

La caída en la consideración del técnico se evidencia desde la derrota ante Huracán en la tercera fecha. En aquel partido, Advíncula jugó los 90 minutos, pero después su participación se redujo drásticamente. Apenas sumó tres minutos contra Banfield y, desde entonces, su presencia en cancha ha sido nula, aunque ha seguido apareciendo en las convocatorias.

Este presente abre nuevamente el debate sobre su continuidad en Argentina. A inicios de año, se comentó que Boca no contaría con el peruano para la temporada 2025. Sin embargo, el propio jugador decidió quedarse con la intención de revertir su situación y demostrar su vigencia. Pese a esa determinación, la confianza del comando técnico parece no llegar, lo que mantiene viva la opción de una salida en el corto plazo.

Algunos rumores señalan que podría encontrar espacio en otro club del mismo campeonato, mientras que otros lo vinculan con un posible regreso a Perú. Incluso se ha mencionado que Sporting Cristal estaría atento a su situación. Si bien por ahora no hay nada concreto, la falta de minutos en Boca alimenta cada vez más esas versiones.

Mientras tanto, el conjunto ‘xeneize’ busca reencontrarse con la regularidad en la Liga Profesional. Con el empate ante Central Córdoba, Boca alcanzó los 14 puntos y se ubica en el tercer lugar del Grupo A, apenas a dos del líder Unión Santa Fe. La próxima fecha será contra Defensa y Justicia, un duelo clave para no perder el paso en el torneo.

