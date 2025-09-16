El 9 de setiembre, en las horas previas al duelo entre Perú y Paraguay donde fue titular, Luis Ramos vio desde su hotel de concentración en Lima la presentación de David González, su nuevo técnico en América de Cali, que llegaba con la obligación de mejorar los resultados conseguidos en la liga colombiana. Tras su participación y eliminación en las Eliminatorias 2026, ‘Lucho’ pegó la vuelta a Cali y el último fin de semana, en el debut del DT caleño, arrancó en el duelo contra Fortaleza, pero todo salió mal: fue cambiado en el descanso y si equipo perdió 1-0.

Por ello, el técnico de América de Cali tomó una decisión que sacudió la previa del duelo frente a Atlético Bucaramanga: no convocar a Luis Ramos y tampoco a Andrés Roa, quienes venían actuando en el equipo. La determinación no obedece a molestias físicas, sino al flojo rendimiento mostrado en el partido anterior, según la prensa colombiana.

El periodista Leonel Cerrudo confirmó que el técnico David González decidió apartar a los dos jugadores después del encuentro ante Fortaleza, donde no lograron cumplir con las expectativas. Las bajas de Roa y Ramos marca la primera gran determinación técnica del estratega desde que asumió el cargo, lo que envía un mensaje claro al resto del plantel: el que no rinde, no juega.

La decisión sorprendió, según el mencionado periodista, “porque Roa es uno de los jugadores con más experiencia y Ramos llegó como apuesta extranjera para reforzar el ataque. Sin embargo, ninguno logró consolidarse y ahora deberán esperar una nueva oportunidad”.

Convocatoria de América de Cali para enfrentar a Atlético Bucaramanga sin Luis Ramos. (Foto: @AmericadeCali)

América juega ante Bucaramanga este martes en el Pascual Guerrero, con una nómina renovada que incluye a Sebastián Navarro, Jan Lucumí y Yojan Garcés como novedades. El resto de la base se mantiene con Adrián Ramos, Cristian Barrios y Rodrigo Holgado como líderes en la ofensiva.

En el caso de Adrián Ramos, su llegada a los ‘Diablos Rojos’ también complica el futuro de Luis Ramos en el equipo. Se trata de una competencia directa en el puesto y un jugador de experiencia con pasado en la Selección de Colombia. Si bien tiene 39 años y está en los últimos capítulos de su carrera, podría convencer al nuevo DT de América de Cali por lo que representa para sus compañeros.

Resta saber si esta sorpresiva exclusión de la lista de convocados se repetirá en los próximos partidos del América de Cali. Luis Ramos tiene contrato a préstamo con el cuadro colombiano hasta fin de año, que guarda una opción de compra. En todo caso, si la situación no cambia lo más probable es que ‘Lucho’ regrese a Cusco FC, dueño de su pase. Ojo, el delantero fue sondeado por Universitario y Sporting Cristal para el Torneo Clausura, pero el cuadro ‘dorado’ pidió mucho dinero por su pase.

Luis Ramos vive su primera su experiencia en el extranjero con América de Cali (Foto: Liga 1).

