El presente de Marcos López en Europa sigue dejando señales claras de crecimiento y madurez futbolística. En una temporada donde la continuidad ha sido clave para su consolidación, el lateral peruano volvió a aparecer en un partido decisivo con la camiseta de Copenhague. En medio de un calendario exigente y con el equipo compitiendo en varios frentes, el defensor nacional respondió cuando fue exigido. Esta vez, su aporte no solo se reflejó en el orden defensivo, sino también en una acción puntual que terminó marcando el rumbo del encuentro.

Copenhague recibió a Esbjerg por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Dinamarca, con una ventaja importante tras el duelo de ida. Lejos de especular con el resultado global, el cuadro local salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y a manejar el partido a partir de la posesión del balón.

En ese contexto, Marcos López comenzó a ganar protagonismo por la banda izquierda, mostrándose como una opción constante en salida. A los 20 minutos, el peruano ejecutó un balón detenido con precisión quirúrgica, encontrando a Gabriel Pereira, quien no desaprovechó la oportunidad para abrir el marcador.

El gol le dio mayor tranquilidad a Copenhague, que siguió administrando el trámite del encuentro sin renunciar al ataque. Esbjerg intentó reaccionar, pero se encontró con un rival sólido, bien parado y con respuestas rápidas cada vez que recuperaba la pelota.

En la segunda mitad, el desarrollo no cambió demasiado. El conjunto local mantuvo el control y continuó generando peligro por las bandas, aprovechando los espacios que dejaba la visita en su intento por descontar. López siguió firme en su sector, cumpliendo en defensa y proyectándose con criterio.

A los 67 minutos llegó el segundo tanto, producto de una jugada colectiva que terminó de liquidar la serie. El gol confirmó la superioridad de Copenhague en la llave y selló su clasificación a las semifinales del torneo, con un marcador global contundente.

La actuación del peruano volvió a ser valorada, sobre todo por su influencia en momentos clave del partido. Marcos López disputó los 90 minutos y dejó en claro que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al fútbol danés.

Este rendimiento se suma a lo hecho días atrás en competencia internacional, donde también fue determinante con una asistencia ante Villarreal. La regularidad empieza a ser un sello en su juego y le permite ganar confianza tanto en su club como de cara a futuros llamados a la selección.

