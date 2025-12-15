Sporting Cristal no pudo ante Cusco FC en los play-offs de la Liga 1 2025 y se tendrá que conformar con ser Perú 3 en el sorteo de la Copa Libertadores del próximo año; es decir, tendrá que debutar en dicho torneo continental desde la Fase 2, teniendo que superar dos eliminatorias para acceder a la fase de grupos. Sin embargo, esa no sería la única noticia negativa para el hincha celeste. En las últimas horas surgió la información de que Maxloren Castro podría dar el salto al extranjero, precisamente en Sporting de Lisboa de Portugal.

La noticia fue adelantada por el periodista Ernesto Macedo en su cuenta de ‘X’. “Sporting de Lisboa tiene conversaciones con el entorno del extremo Maxloren Castro, que tiene contrato hasta fines de 2026 con Sporting Cristal. Ha sido convocado a la selección absoluta de Jorge Fossati y Manuel Barreto. En dicho club, Víctor Guzman está”, tuiteó el comunicador.

Es decir, el futbolista que acaba de cumplir 18 años podría dar el salto a uno de los clubes más importantes de Europa y que es conocido por ser el formador de Cristiano Ronaldo. Los próximos días serán decisivas para concretar esta transferencia donde Sporting Cristal se vería beneficiado económicamente, pues el extremo tiene contrato vigente con el cuadro de La Florida.

Además, queda confirmar si la intención de los ‘Leones’ es que Maxloren Castro se sume al primer equipo desde el principio o siga los pasos de Víctor Guzmán y lo acompañe en el equipo B, que juega el torneo juvenil de Portugal y donde, dependiendo de sus actuaciones, puede llegar a ser promovido al cuadro principal. Es una posibilidad a raíz de su edad.

Maxloren Castro fue el Sub23 más usado en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Por la Liga Revelação Sub-23 de Portugal, Víctor Guzmán marcó hace algunas fechas para Sporting de Lisboa en la victoria por 2-0 ante CD Santa Clara en el Complexo Desportivo das Laranjeiras. Fue el estreno goleador de la ‘Pantera’, quien llegó a mitad de año de Alianza Lima, donde se formó y fue el máximo artillero del club en la Liga 3.

Sporting CP de Lisboa actualmente es segundo en la Liga Nos 2024/25 con 35 puntos, dos menos que el líder Porto. Además, supera en la tabla de posiciones a Benfica, Sporting Braga y Gil Vicente, donde también juega otro peruano: Bassco Soyer, exAlianza Lima. Como de costumbre, su objetivo es pelear el título y dar la lucha en la Champions League.

Su meta, además, siempre es potenciar su cantera y seguir mejorando las instalaciones de su Academia, que se caracteriza por reforzarse con los mejores proyectos juveniles de distintos continentes y luego ascenderlos para nutrir al primer equipo, o en todo caso venderlos para recuperar la inversión realizada. Ese puede ser también uno de los caminos, en caso se concrete el traspaso de Maxloren Castro.

Ojo, para Sporting Cristal también esto supone un cambio en su planificación, pues tendría que buscar una alternativa de nivel y capacidad para reemplazar al extremo de 18 años, quien ha tenido apariciones en la Selección Peruana y pinta como una de las principales figuras del tan ansiado cambio generacional en el proceso al Mundial 2030.

Víctor Guzmán juega en Sporting de Lisboa B en Portugal. (Foto: Sporting CP)

TE PUEDE INTERESAR