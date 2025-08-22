Jefferson Cáceres cumplió un nuevo paso en su carrera futbolística: debutó oficialmente con la camiseta del Dunfermline Athletic en la Championship, la segunda división del fútbol escocés. El atacante nacional, de 22 años, ingresó en el minuto 63 durante la derrota de su equipo por 2-0 ante el Raith Rovers en condición de visitante, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del torneo. El encuentro se disputó en el Stark’s Park y significó la primera aparición del peruano en un campeonato europeo oficial, luego de haber cerrado recientemente su vínculo con el Sheffield United de Inglaterra, donde no llegó a sumar minutos en partidos oficiales.
El estreno de Jefferson Cáceres se dio en un contexto complicado para su equipo, que venía de un arranque irregular en la temporada. Tras esta derrota, el Dunfermline quedó en la cuarta posición con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una caída. El club escocés, conocido como los “Pars”, busca consolidarse como protagonista de la Championship con la mirada puesta en el ascenso a la Premier League escocesa.
El delantero peruano llegó al Dunfermline luego de una pretemporada en Inglaterra que dejó buenas sensaciones. Con el Sheffield United disputó varios amistosos, donde incluso anotó un gol y brindó una asistencia. Sin embargo, pese a haber sido incluido en la lista oficial con el dorsal 25, la directiva del club decidió transferirlo para liberar un cupo en el plantel. El traspaso a Escocia se cerró rápidamente, otorgándole un contrato por dos temporadas.
