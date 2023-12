Con la MLS en el tramo final de la temporada 2023, varios clubes ya están planificando la plantilla de la próxima campaña. Este viernes, San Jose Earthquakes compartió un comunicado en el que dio detalles sobre las renovaciones y los jugadores que no seguirán en el equipo. El cuadro de California informó que no ejerció la extensión de contrato sobre ocho futbolistas, entre ellos Miguel Trauco. Eso sí, en un párrafo aparte, sostuvo que las conversaciones todavía no se han cerrado, lo que significa que podría haber sorpresas en los próximos días.

Luego de señalar a los jugadores que renovaron contrato en estos días, los ‘Quakers’ apuntaron que no ejercieron extensiones del vínculo contractual con los siguientes deportistas: Oskar Ågren, Nathan, Keegan Tingey, Miguel Trauco, Cam Cilley, Judson, Jamiro Monteiro y Tommy Thompson. Sin embargo, todavía no está definido quiénes se irán del club.

“Para jugadores selectos que no tienen contrato o se les rechazaron sus opciones, las conversaciones sobre regresar a los Earthquakes en 2024 aún están en curso”, añadió en la parte baja del comunicado. Cabe destacar que, esta temporada, el peruano logró posicionarse en el equipo titular y jugó un total de 28 partidos en la MLS. Asimismo, anotó tres goles.

Uno de estos tantos, el que le anotó a Seattle Sounders, fue nominado al mejor gol de la temporada en la Major League Soccer. Esta anotación se dio en la jornada 23 del campeonato, a los 64 minutos de juego, a través de una jugada preparada que inició en los pies de Cristian Espinoza, quien ejecutó un córner con dirección al borde del área. Trauco empalmó el balón en el aire y le salió un latigazo directo hacia la portería.

Por otro lado, en la Selección Peruana, Miguel disputó las cuatro primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tuvo minutos ante Paraguay, Brasil, Chile y Argentina. Eso sí, estuvo en el banco de suplentes en la última fecha doble ante Bolivia y Venezuela.





Trauco llegó a Lima esta semana

En medio de la incertidumbre por saber si seguirá su carrera en la MLS o cambiará de equipo, Miguel Trauco llegó al Perú como jugador libre. Por supuesto, uno de los clubes con los que más se le vincula es Universitario de Deportes, donde jugó en la temporada 2016. Además, a mediados de este año, confesó que le gustaría regresar en algún momento a Ate. ¿Será un nuevo fichaje ‘crema’ para el centenario?





