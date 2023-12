Por estos días la situación de la Selección Peruana es incierta. Si bien es de público conocimiento que Juan Reynoso dejará de ser el entrenador tras la fecha doble de noviembre –ya está informado sobre su salida y solo restan resolver temas legales para que se oficialice–, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya comenzó a trabajar en el nuevo director técnico. Esto se confirmó este viernes cuando, a través de una entrevista con Quiero Fútbol, Jorge Fossati reveló que el máximo ente rector del fútbol peruano se contactó con Universitario de Deportes para abrir un primer diálogo.

Según lo que señaló el estratega ‘crema’, en estos días tomó conocimiento que la FPF se comunicó con la ‘U’ para informarles que el director general de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, viajará a Uruguay para conversar con él. Por la forma en la que narró los hechos, esto no le gustó al ‘Flaco’, quien desde hace varios días señaló que está comprometido con el proyecto deportivo que vienen cimentando en la institución de Ate.

“No me han contactado oficialmente de la Federación Peruana de Fútbol. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de fútbol iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo”, manifestó el ‘charrúa’ en el programada de Radio Sport 890.

En esa misma línea, respetuoso de las formas, Jorge Fossati sostuvo que es un orgullo para que él que la Selección Peruana se fije en él, pero aclaró que hasta la fecha no han tenido un contacto formal con su persona. “No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad (dirigir a Perú). Había un técnico trabajando. Es un orgullo que se hable de mi, pero no he tenido contacto alguno”, acotó.

Asimismo, el ‘Flaco’ remarcó que por estos días su prioridad es Universitario, donde acaba de salir campeón en la Liga 1 Betsson 2023. Si finalmente llega a dialogar con los directivos de la FPF, desconoce el proyecto que le plantearán, tanto en los deportivo como en lo económico. “Universitario hoy es mi prioridad y realidad, lo otro (la Selección Peruana) no es mi realidad, es lo que me dijeron que pasa. Así nos reuniéramos hoy, no sé cuál es el proyecto que me plantearán, deportivo, económico, todo eso”, agregó.

Finalmente, Jorge Fossati no cerró ninguna posibilidad y comentó que solo aceptaría la propuesta de dirigir a la ‘Blanquirroja’ si es que él y su comando técnico están convencidos de que tienen el material humano para conseguir el objetivo, que es clasificar a la Copa del Mundo 2016. “Lo tendría que analizar y ni que hablar lo aceptaría solamente si con mis compañeros de trabajo estamos convencidos de que alcanzaríamos el éxito”, puntualizó.

Jorge Fossati también dirigió a las selecciones de Uruguay y Qatar. (Foto: GEC)





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego la derrota ante Bolivia (2-0) y el empate con Venezuela (1-1) por la fecha doble de noviembre en las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo, en unos amistosos de preparación con miras a la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Tras dicho certamen continental, la ‘Blanquirroja’ retomará el proceso clasificatorio cuando le toque recibir a Colombia y visitar a Ecuador en septiembre, con fechas y horarios aún por confirmar.





