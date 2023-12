“Se está viendo el finiquito de Juan (Reynoso)”, fue la frase que Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dejó -el último jueves- a su salida de la Videna, confirmando la intención de que el entrenador nacional deje su cargo en la Selección Peruana con miras al resto del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en 2026. Tras ello, diversos nombres comenzaron a sonar por los pasillos de las oficinas de San Luis, siendo el de Jorge Fossati uno de los más mencionados por los directivos nacionales, lo que tuvo como desenlace la decisión de juntarse con el estratega ‘Charrúa’ -hoy en Universitario de Deportes- para conocer su situación actual y ofrecerle que se ponga el buzo del cuadro bicolor.

La noticia fu confirmada por el mismo entrenador del combinado merengue, quien mostró su incomodidad por la forma en que la FPF buscó un acercamiento con él, luego de solo atinar a poner en aviso a los de Ate con relación a la reunión que buscarán con el uruguayo para que tome el lugar dejado por el ‘Ajedrecista’.

“No me han contactado oficialmente de la Federación Peruana de Fútbol. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario de Deportes para avisar que el director de fútbol iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo”, manifestó Jorge Fossati en diálogo con Radio Sport 890.

¿Fossati aceptará ser DT de la Selección Peruana

Si bien Jorge Fossati está más que agradecido con Universitario de Deportes por lo vivido en los últimos meses, dejó abierta la posibilidad de dejar la institución crema, si es que le llega una mejor oferta laboral por parte de la Selección Peruana y si es que el plan de trabajo logra convencerlo en el tramo final de su carrera.

“Universitario hoy es mi prioridad y realidad, lo otro (la Selección Peruana) no es mi realidad, es lo que me dijeron que pasa. Lo tendría que analizar y lo aceptaría, solamente, si con mis compañeros de trabajo estamos convencidos de que alcanzaríamos el éxito”, agregó.

Los registros de Fossati en Universitario

El principal factor que tomaron en cuenta en la Videna para proponer el nombre de Jorge Fossati, fueron los números que el ‘Charrúa’ consiguió -esta temporada- dirigiendo a Universitario de Deportes, registros que selló con broche de oro, luego de ganarle la final nacional a Alianza Lima, su clásico rival, y acabar con una sequía de títulos en tienda crema para alcanzar la tan ansiada estrella 27.

En el camino, el DT uruguayo completó 42 partidos con los estudiantiles, ganando 15 de 17 encuentros disputados en la presente edición de la Liga 1 Betsson. Otro factor resaltante, fue que pudo mantener su valla invicta en 23 presentaciones y, si bien no consiguió meterse en instancias decisivas de Copa Sudamericana, llegó a la segunda ronda tras quedar segundo en la serie que compartió con Goiás, Gimnasia y Esgrima de La Plata e Independiente de Santa Fé.

PARTIDOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS PUNTOS POR PARTIDO GOLES A FAVOR GOLES EN CONTRA 42 25 9 8 2 63 26





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO