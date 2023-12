Con un futuro sin definir, Miguel Trauco regresó a Perú a principios de diciembre después de que el San Jose Earthquakes de la MLS optara por no renovar su contrato. Aunque inicialmente se indicó que aún se mantenían conversaciones para un posible vínculo de continuidad con el peruano, hasta la fecha no se han reportado novedades en este asunto, dejando en claro que la etapa del jugador con el cuadro californiano está concluida. En este panorama, Alianza Lima emergió como un potencial nuevo destino para el jugador. No obstante, más tarde se confirmó que el lateral no iría a Matute. En este escenario, el Inter de Porto Alegre aparece como una posible próxima parada en la carrera del futbolista.

El círculo cercano de Trauco estaría haciendo esfuerzos para ubicar al peruano en Porto Alegre. Miguel, quien ya posee experiencia en esta exigente liga debido a su paso por el Flamengo durante tres temporadas (2017, 2018 y 2019), antes de su traspaso al Saint Etienne por cerca de un millón de dólares, que en ese momento, competía en la Ligue 1 de Francia, antes de su descenso a segunda división en 2022.

Después de su etapa en el conjunto galo, el lateral de la Selección Peruana se unió al San Jose Earthquakes. Por ahora, de acuerdo con lo reportado por Ovación, el futbolista tiene la intención de seguir jugando en el extranjero, por lo que se esperan novedades en los próximos días acerca de la potencial vuelta de Miguel Trauco al Brasileirao.

Un aspecto positivo para la llegada del jugador de la ‘Bicolor’ al ‘Colorado’ es su condición de agente libre, lo que implica que no habría costos de transferencia. Actualmente, el Inter se está preparando para sus primeros partidos del Campeonato Gaucho, que comienzan el 20 de enero, y también participará en la Copa Sudamericana 2024.





Los números de Miguel Trauco en el 2023

Durante el 2023, Miguel Trauco logró posicionarse en el equipo titular de San Jose Earthquakes y jugó un total de 28 partidos en la MLS. Asimismo, anotó tres goles. Uno de estos tantos, el que le anotó a Seattle Sounders, fue nominado al mejor gol de la temporada en la Major League Soccer.

Esta anotación se dio en la jornada 23 del campeonato, a los 64 minutos de juego, a través de una jugada preparada que inició en los pies de Cristian Espinoza, quien ejecutó un córner con dirección al borde del área. Trauco empalmó el balón en el aire y le salió un latigazo directo hacia la portería.

Por otro lado, en la Selección Peruana, Miguel disputó las cuatro primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tuvo minutos ante Paraguay, Brasil, Chile y Argentina. Eso sí, estuvo en el banco de suplentes en la última fecha doble ante Bolivia y Venezuela.

Miguel Trauco llegó a San Jose Earthquakes en la temporada 2022. (Foto: MLS)





