El último martes, Alianza Lima confirmó la salida de Jairo Concha de la institución, luego de que las partes no llegaran a un acuerdo para la extensión del contrato al poseer intereses distintos, cosa que ocasionó que uno de los ahora excompañeros del volante nacional, Ricardo Lagos, use sus redes sociales para expresar su pesar por la partida de no solo un compañero de trabajo en el plantel blanquiazul, sino también de un verdadero amigo de vida.

“Mi hermano, no tengo palabras para expresar este momentos por la amistad, hermandad que vivimos día a día. Las personas cercanas saben cómo fuimos desde el inicio de todo. Solo desearte lo mejor siempre por la persona que eres, por lo gran jugador que demostraste ser, y sé que donde vayas seguirás demostrando tu potencial, hay muchos momentos marcados en estos tres años y lo sabes”, sostuvo el jugador en Instagram.

Líneas abajo, ‘Richi’ agregó que: “nos faltó cumplir la última promesa pero sé que nos volveremos a ver compartiendo un equipo juntos y lo lograremos . Te quiero mucho mi hermanito que Dios te bendiga siempre y recuerda que tienes un hermano para siempre”, en alusión al título que se les escapó de las manos a los jugadores de Alianza Lima en la reciente final de la Liga 1 Betsson, en la que cayeron contra Universitario de Deportes.

La respuesta de Jairo Concha no se hizo esperar y, por ello, dejó un comentario bajo la publicación realizada por el aún jugador de Alianza Lima, destacando los buenos momentos que pasaron juntos en tienda victoriana y que, sin duda alguna, le permitieron crecer de manera profesional de cara a los nuevos desafíos que tendrá que asumir.

“Demostraste ser un buen amigo y tengo la dicha de decir que eres mi hermano. Solo tú y yo sabemos todos los momentos que hemos pasado, buenos o malos siempre estuvimos apoyándonos y eso es muy difícil de encontrar. Siempre estaré agradecido por no solo darme consejos sobre el fútbol, sino para mi vida y créeme que siempre tenia en cuenta todo lo que me decías”, respondió el futbolista que -en estos días- se encuentra en calidad de libre.

“Ya no seremos compañeros pero la amistad será para toda la vida, ojalá algún día nos volvamos a encontrar en algún equipo y logremos cumplir esa promesa que nos faltó, te quiero mucho hermano”, concluyó el mediocampista que espera concretar pronto una oferta del exterior para continuar disputando partidos oficiales al más alto nivel y tentar un posible llamado a la Selección Peruana de Jorge Fossati.

Los números de Concha en Alianza Lima

En tres temporadas con Alianza Lima, Jairo Concha disputó en total 99 partidos de carácter oficial. En su ciclo blanquiazul se consolidó como un elemento importante para los distintos entrenadores que pasaron por el club durante ese periodo. El volante contribuyó con 12 goles y 11 asistencias, además, logró el bicampeonato de la Liga 1 en 2021 y 2022, mientras que en este curso fue subcampeón.

Las movidas en Alianza Lima en el mercado

Con el objetivo de luchar por la Liga 1 Betsson 2024 y dar pelea en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima inició su pretemporada en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín. El plantel de Alejandro Restrepo se va armando y poco a poco iremos conociendo a los futbolistas que serán claves en su idea de juego.





