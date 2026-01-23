El futuro de Oliver Sonne se muestra incierto y la necesidad de tener minutos es cada vez más urgente. Sin espacio en Burnley, desde el club parecen tener claro que no tendrá espacio en la segunda etapa de la temporada. Por esta razón, comenzó la evaluación de su próximo destino y ya tienen una posibilidad: Copenhague. El lateral peruano-danés podría volver a la liga de su país y vestir la camiseta de uno de los equipos más importantes. Además, de darse esta operación, sería compañero de Marcos López.

“FC Copenhague tiene en alta estima al danés Oliver Sonne en su lista de deseos y ha estado en diálogo con el Burnley sobre la posibilidad de fichar al lateral con acuerdo de cesión”, indicó Daniel Nojsen, periodista del diario Bold de Dinamarca en relación al futuro del jugador.

Con 25 años de edad, es evidente que no pudo ganarse un espacio en Burnley ni como opción alterna porque, repetidas veces, no figuró en lista de convocados. Por esta razón, llegar a Copenhague podría mostrarse como la mejor opción, teniendo en cuenta que ya conocer la liga de su país.

Sonne llegó a Burnley a inicios de 2025, procedente de Silkeborg de Dinamarca. Tras mostrar un buen nivel, el cuadro inglés compró su pase para pelear el ascenso a la Premier League. Tras lograr el objetivo, el equipo decidió mantenerlo en sus filas, a pesar de no tener continuidad.

Durante el ciclo 2025/2026 disputó 10 partidos oficiales entre Premier League, FA Cup y Carabao Cup. En total, tiene 2 goles anotados que fueron decisivos para resultados; sin embargo, sigue sin obtener la confianza del DT. Por esta razón, su destino está en veremos.

De llegar a Copenhague, tendrá a Marcos López como compañero. El lateral izquierdo peruano es uno de los titulares consolidados en la institución, por lo que podría ser parte de este proceso de adaptación para Sonne en una nueva plantilla. El peruano-danés se desempeña como lateral por derecha como posición natural.

No fue convocado a la Selección Peruana

Cabe resaltar que esta situación de falta de continuidad también significó una lejanía de Oliver Sonne en la Selección Peruana. El futbolista tuvo la oportunidad de debutar en Eliminatorias, por lo que ya solo puede jugar en el equipo de todos; sin embargo, dejó de ser considerado en los últimos meses.

Cuando todo parecía indicar que jugaría los amistosos del mes de octubre y noviembre, decidió quedarse en Inglaterra para seguir con su preparación y tener minutos. A pesar de ello, la situación no cambió, por lo que todo indica que en los próximos días tendrá un nuevo destino.

