Oliver Sonne vive a miles de kilómetros de distancia de Perú, pero desde que supo de su ascendencia peruana por el lado de su madre, buscó todos los medios para conectar con nuestra cultura, sentirse parte de nosotros y poco a poco forjar ese sentido de pertenencia que es necesario para representar a la Selección Peruana. Si bien todavía no debuta con la ‘Blanquirroja’, formó parte de las últimas convocatorias en las Eliminatorias 2026 y sigue estando en el radar el de nuevo comando técnico encabezado por Jorge Fossati.

Mientras su posible llamado para los amistosos de marzo está pendiente, el futbolista de 23 años continúa trabajando con Silkeborg IF para levantar cabeza frente al momento por el que están atravesando en la Superliga de Dinamarca. Como para recargar energías, Sonne publicó en su cuenta de Instagram que está consumiendo café peruano, un producto que nuestro país exporta en grandes cantidades alrededor del mundo, siendo el décimo de mayor alcance en este rubro.

Sin duda alguna, por más que todavía no ha tenido la oportunidad de vestir los colores de la ‘Blanquirroja’ en un encuentro, ya sea oficial o amistoso, Oliver va aprendiendo a identificarse con el Perú. Veremos si finalmente Jorge Fossati decide llamarlo para los encuentros de marzo, frente a República Dominicana y Nicaragua, el 22 y 26, respectivamente. Eso sí, el ‘Flaco’ confesó que lo están siguiendo.

“Con respecto a Sonne, una de las primeras veces que me preguntaron por él, dije que por supuesto lo conocía, lo estamos siguiendo como conocemos a todos. En este momento, para el que no sabe, todavía no comenzó la liga del país donde él está y donde él es nativo. Pero igual lo hemos visto, porque han jugado partidos amistosos”, manifestó el exentrenador de Universitario en una entrevista con ATV.

En un diálogo con otro medio, Fossati también aclaró acerca de unas declaraciones suyas que fueron tergiversadas. “Hablando de él, pero generalizando, dije: ‘A cualquiera de los jugadores que están en el exterior, no los voy a traer, si no tengo, en lo previo, pensado que, o va a ser parte del equipo titular o como mínimo va a estar en el banco. De ahí, a que digan que yo no quiero a Sonne, me parece una tergiversación total de lo que yo dije”, aseveró en Exitosa.

¿Cómo le va a Oliver Sonne en Silkeborg?

Actualmente Silkeborg IF se ubica en la sexta casilla de la tabla de posiciones de la Superliga de Dinamarca, sumando 27 puntos luego de 16 jornadas disputadas. Estos números fueron cosechados tras ocho triunfos, tres empates y ocho derrotas, además de 26 goles a favor y 24 en contra. La gran cantidad de goles que ha recibido el cuadro danés habla mucho de su fragilidad defensiva, algo que deberá solucionar en los próximos duelos.

Debido a que solo los seis primeros clasifican a la ronda de eliminación directa para conocer al campeón danés, el conjunto de Oliver Sonne se sitúa en el último puesto de clasificación, por lo que tiene que conservarlo a como dé lugar que Randers (22) no los supere. El próximo compromiso de los dirigidos por Kent Nielsen será frente al FC Nordsjælland, el próximo lunes 4 de marzo desde la 1:00 p.m.





