Ha pasado más de una semana desde que Oliver Sonne se sumó a los entrenamientos del Burnley como uno de sus fichajes en este mercado invernal. En todo ese tiempo el lateral nacional no pudo debutar oficialmente con su nuevo equipo, pues todavía no había sido inscrito en los registros de la EFL (Liga de Fútbol Inglesa). Sin embargo, esa situación cambió y ya tiene fecha exacta para estrenarse en el balompié británico.

Los documentos del exfutbolista del Silkeborg IF fueron regularizados y ya está apto para ser utilizado por el Burnley. En ese sentido, en la previa del partido frente al Reading por la tercera ronda de la FA Cup, su entrenador clarificó el panorama y afirmó que ha venido trabajando con normalidad. Aunque no aseguró que sería titular, Scott Parker dejó entrever que sumará minutos este sábado 11 de enero (10:00 a.m.).

“Oliver está disponible, se ha entrenado durante la última semana y ha demostrado una gran calidad. Es un grupo al que es fácil incorporarse y es un jugador al que todavía le queda mucho por desarrollar”, manifestó el estratega de 44 años, a propósito del cruce que se tendrá lugar en el Madejski Stadium.

Oliver Sonne ya fue inscrito como nuevo jugador del Burnley. (Foto: Burnley)

Recordemos que Sonne no pudo ser tomado en cuenta para los compromisos frente al Stoke City y Blackburn Rovers, donde Burnley secó un triunfo y un empate, respectivamente. Tras estos resultados, los ‘Clarets’ se ubican segundos en la tabla de posiciones, sumando 52 puntos tras 26 partidos disputados, los cuales fueron cosechados después de 14 triunfos, 10 empates y dos derrotas.

Precisamente al respecto, Scott Parker se mostró optimista por el nivel que viene mostrando su equipo en lo que va de la temporada. “Estoy muy contento con la situación en la que nos encontramos. Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, tenemos que seguir obteniendo resultados y haciendo las actuaciones que nos permitan llegar a donde queremos estar”, añadió.

En cuanto a su rival de este fin de semana, el entrenador inglés se mostró satisfecho de que este partido frente al Reading no les genere problemas en el calendario. “Es un encuentro que se adapta muy bien a nuestro calendario y tenemos todo el empeño en intentar hacerlo lo mejor posible en esta competición”, acotó.

Finalmente, aclaró que este compromiso le servirá para darle actividad a los jugadores que no la han tenido últimamente, esperando que lleguen con ritmo al cruce frente al Sunderland, a jugarse el viernes 17. “Nos da la oportunidad de que los jugadores que lo necesitan puedan jugar. Esperamos poder ayudarlos a ponerse al día y a estar listos para el partido del próximo viernes”, sentenció.

Scott Parker dirige su primera temporada al Burnley. (Foto: Burnley)

¿Dónde se verá el posible debut de Oliver Sonne?

El partido entre Burnley y Reading, válido por la tercera ronda de la FA Cup, de disputará este sábado 11 de enero desde las 10:00 p.m. Para seguir la transmisión de este encuentro deberás conectarte a la señal de streaming de Disney Plus, pues es la única alternativa para los países de Latinoamérica. Eso sí, Depor te ofrecerá la mejor información y te mantendrá al tanto si es que Oliver Sonne llega a debutar.





