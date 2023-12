El crecimiento de Oliver Sonne se ha mostrado de manera gradual y llegar a la Selección Peruana permitió una mayor visualización de sus registros futbolísticos, los cuales determinan que no solo es un ave de paso en Silkeborg IF, por lo que su rendimiento le ha permitido ganarse un lugar entre los titulares, sumado a distintas menciones en el equipo ideal. Este sábado, el cuadra danés logró el pase a las semifinales de la Copa de Dinamarca, eliminando a uno de los candidatos a quedarse con la corona: Copenhague. Como era de esperar, el lateral tuvo presencia en todo el partido.

Luego de ganar en el partido de ida por 2-0 en condición de visita, Silkeborg buscaba sellar su clasificación a las semifinales de la Copa de Dinamarca. No fue fácil el trámite del partido ya que Copenhague logró igualar la serie hasta los 69′; sin embargo, el equipo de Sonne supo reponerse y descontó por intermedio de Ander Klynge. De esta manera, tuvieron la ventaja en la serie y avanzan de ronda.

Con este partido, Silkeborg culmina lo que fue su participación en el 2023 en este certamen. Con la clasificación en el bolsillo, buscarán su segunda trofeo. Entre los rivales posibles están Nordsjaelland, Brondby o AGF y Lingby o Fodball Club Fredericia.

Oliver Sonne tiene contrato con Silkeborg IF hasta junio del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cómo le fue a Oliver Sonne en la Copa de Dinamarca?

La participación de Silkeborg comenzó desde la segunda ronda, donde lograron vencer a Silkeborg KFUM. El duelo quedó 1-0 y no tuvo la presencia de Oliver Sonne. Aquella definición era de partido único. Para la tercera ronda, tampoco participó en el triunfo ante Thisted FC.

Para los octavos de final, la historia cambió y Oliver comenzó a tomar mayor protagonismo. A diferencia de los anteriores cotejos, fue titular. Además, anotó a los 49′ en un partido que Silkeborg ganó por 5-1 ante Hvidovre IF. El peruano-danés participó los 90 minutos.

En los cuartos de final comenzaron las definiciones de dos partidos. En el choque de ida ante Copenhague (victoria 2-1) no marcó, pero no fue cambiado por el DT. Ya en el de vuelta (derrota 1-2), sucedió la misma situación del titularato. Aunque el resultado no fue positivo, logró insertarse en la semifinales. La Copa Dinamarca verá su campeón en el año 2024.

Oliver Sonne interesa en Copenhague

Con el propósito de obtener una visión más detallada sobre el futuro de Oliver Sonne, Depor se puso en contacto con el reconocido periodista danés Gisle Thorsen. Con su amplia experiencia en la Superliga de Dinamarca, el profesional de los medios afirmó que es altamente probable que Sonne pueda cambiar de equipo en el próximo mercado de fichajes, mencionando a Copenhague como una posibilidad de destino.

“Indudablemente, la posibilidad de su venta está sobre la mesa. Tuvo un rendimiento destacado durante la temporada y recientemente fue seleccionado para el equipo de la primera mitad de la campaña. El FC Copenhague ha mostrado interés, pero aún queda por determinar si Silkeborg está dispuesto a venderlo. Actualmente, el club cuenta con una sólida situación financiera, lo que les permite declinar la oferta sin dificultad”, explicó.





