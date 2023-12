Por estos días la Selección Perana vive en un limbo. Si bien ya hubo un primer contacto con el entorno de Jorge Fossati en Montevideo, la situación no ha progresado dado que Juan Reynoso sigue siendo el directo técnico de manera oficial y el finiquito de su contrato está –por ahora– lejos de ser una realidad. Así pues, más allá de que se dé o no la llegada del uruguayo, su candidatura ha generado múltiples opiniones –muchas a favor– y, tal como José Carvallo, varios creen que cuenta con los galones para asumir el mando de la ‘Blanquirroja’.

En diálogo con L1 Radio, el exportero de Universitario de Deportes habló sobre el tema y reconoció la capacidad del ‘Flaco’, pues durante el tiempo que trabajó con él aprendió muchas cosas –Fossati también fue arquero–. Eso sí, evitó entrar en mayores detalles por respeto a Reynoso, ya que a día de hoy es quien ocupa el cargo.

“Jorge Fossati es un gran entrenador, tiene muchas virtudes y ha dirigido a nivel de selección. He tenido la posibilidad de estar con él casi un año y aprendí muchas cosas. Conoce el medio. ¿A quién no le seduce llegar a la selección? Sin embargo, no puedo opinar más porque aún hay un técnico y soy respetuoso de eso”, sostuvo.

Por otro lado, el futbolista de la Universidad César Vallejo se refirió a su deseo de volver a la Selección Peruana. “Me siento muy capaz de volver a la selección peruana. Siempre voy a querer hasta que deje de jugar el fútbol. A veces hablan de la edad, pero no tiene absolutamente nada que ver. Me pasó con Gareca en 2019 que no me convocó a la Copa America Brasil”, apuntó.

“Luego, en 2020, me vuelve a convocar para la eliminatoria. Después, en la Copa América 2021. Hoy no estoy, pero Dios quiera que mañana pueda estar. Siempre seré un hincha de la Selección Peruana”, agregó. Recordemos que la última vez que estuvo en una convocatoria fue para la gira asiática en junio de este año, quedándose en el banquillo ante Corea del Sur y Japón.

El respaldo a Diego Romero y su salida de la ‘U’

En otro momento de la entrevista, José Carvallo opinó sobre Diego Romero y el nuevo reto que asumirá en Universitario siendo el abanderado de la portería en el centenario. “Diego Romero está preparado para ser el arquero de Universitario. Ha demostrado que tiene las cualidades y ha tenido partidos difíciles el año pasado”, comentó.

Finalmente, el jugador de 37 años narró cómo se dio su salida de la ‘U’, más allá de que los directivos intentaron persuadirlo para que se quedara. Según explicó, fue una decisión que ya había tomado con anticipación pues consideraba que, saliendo campeón ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, su ciclo se había cumplido con el éxito que él esperaba.

“Mi decisión de irme de Universitario era algo que ya lo tenía meditado hace meses. Mi sueño era volver a salir campeón con Universitario. Todo tiene un tiempo, se dio espectacular mi salida. Fue perfecta ganando al clásico rival en su cancha y como uno lo sueña. No era un tema que no me sentía cómodo, sino eran varias cosas”, puntualizó.

Los números de José Carvallo en la ‘U’

José Carvallo disputó 13 temporadas en Universitario, dividido en tres etapas, convirtiéndose en el portero con más partidos disputados en el club con 339. Asimismo, sumó dos títulos nacionales (2013 y 2023), siendo clave en ambos gracias a sus buenas intervenciones y liderazgo. Este año decidió dejar el cuadro de Ate y se sumó a la Universidad César Vallejo para la campaña 2024.





