Luego de completar su primer semestre en el fútbol mexicano con Pumas UNAM, llegando hasta los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Clausura 2024, Piero Quispe se encuentra de vacaciones en nuestro país y viene descansando unos días para después enfocarse en la Selección Peruana. A poco de conocerse a los convocados de Jorge Fossati para la Copa América, el volante nacional habló de su presente, Universitario de Deportes y su sueño de jugar en Europa.

En una reciente entrevista con L1 Radio, el mediocampista de 22 años recordó su último paso por Universitario, el título nacional del año pasado y confesó que solo se vestiría de crema en el fútbol peruano. “La ‘U’ siempre será lo principal. Soy hincha desde chiquito. Todo lo que he pasado es algo que jamás voy a olvidar y mucho menos cuando campeonamos, que fue cosa de otro mundo. No me gustaría jugar en otro equipo”, sostuvo.

Asimismo, Quispe reveló que tuvo un par de ofertas del extranjero en el 2023, pero priorizó salir campeón con la ‘U’, más con la confianza que tuvo de la mano de Jorge Fossati. “Tenía dos ofertas concretas del fútbol argentino. Nosotros estábamos mal, mi representante viene y ‘dice tengo esto’. Mi primera repuesta fue no. Tenía fe que teníamos que campeonar. Cuando llegó Fossati nos dio más confianza. Uno de mis sueños es salir a Europa”, relató.

Respecto a la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Piero confesó que está ilusionado con formar parte de la nómina de 26 convocados por Jorge Fossati, pues siempre será un reto para él estar en la Selección Peruana. “Es un sueño jugar la Copa América con la Selección Peruana. Estoy feliz por las cosas que hago. Mis padres y mi novia están felices por mi”, agregó.

El volante de Pumas UNAM también habló sobre su idolatría por Christian Cueva y lo que representa para los jugadores de su característica. Si bien ambos no han compartido minutos en un campo de juego, sí han entrenado juntos en la Videna en el 2022. “Para mí es un ídolo del fútbol peruano. Christian Cueva me representa por lo que juega”, explicó.

Piero Quispe no ocultó su sueño de jugar en Europa y probar suerte en un fútbol como el español. Del mismo modo, reveló que tuvo un primer acercamiento con un club de dicho país antes de llegar a México. “Me gustaría jugar en la liga de España, en cualquier equipo. Habían clubes que se interesaron. Fui a hablar con el presidente del club y se llegó a un acuerdo, pero dijo que esperemos dos semanas. Llegó Pumas y no lo pensé, pero quedé bien con el presidente”, añadió.

Finalmente, Quispe manifestó su deseo de que Universitario se lleve el Torneo Apertura, cuando defina el desenlace del campeonato este fin de semana con Sporting Cristal. La ‘U’ recibe a Los Chankas en Lima, mientras que los rimenses visitan a Comerciantes Unidos en Cajabamba. “Quiero que campeone la ‘U’. Universitario juega de local y Sporting Cristal de visita en la altura que es difícil para un equipo de lima. Todo puede pasar”, puntualizó.

El presente de Piero Quispe

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM después de salir campeón con Universitario en el 2023, siendo elegido el mejor jugador de la Liga 1 de aquella temporada. En su primer semestre con los ‘Felinos’, el volante solo llegó hasta los cuartos de final, pero tuvo una actuación destacada en la etapa regular del Torneo Clausura 2024. En total, ‘Pierito’ disputó 17 compromisos y marcó un gol. Todavía tiene contrato hasta junio del 2026 y mucho camino por recorrer en México.





