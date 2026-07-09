Wilder Cartagena volvió a sumar minutos con Orlando City y lo hizo en una jornada especial para el club estadounidense. El mediocampista peruano fue titular en el amistoso frente a Tampa Bay Rowdies y participó en la acción que terminó en el primer gol de Antoine Griezmann con la camiseta del conjunto violeta, en un partido que acabó con goleada por 6-0.

El compromiso marcó el estreno del delantero francés como goleador de Orlando City y tuvo también presencia peruana desde el arranque. Cartagena apareció en el mediocampo del equipo local y fue uno de los futbolistas que ayudó a darle fluidez a la circulación del balón en una noche que dejó buenas sensaciones para el equipo del peruano.

La jugada del 1-0 nació precisamente con participación del volante nacional. Según detallaron medios peruanos, Cartagena intervino en la construcción de la acción ofensiva previa a la definición de Griezmann, quien terminó firmando su primer tanto con la camiseta de Orlando City en este amistoso de preparación.

Antoine Griezmann is already cookin' 👨‍🍳🇫🇷



AG7 scores his first goal for @OrlandoCitySC in a friendly. pic.twitter.com/P22qcZB9Km — Major League Soccer (@MLS) July 8, 2026

Más allá de la anotación del francés, el amistoso sirvió para seguir viendo la conexión entre los nuevos nombres del plantel y las piezas que ya venían consolidándose dentro del equipo. En ese escenario, la presencia de Cartagena volvió a ser importante por su despliegue, su lectura táctica y su capacidad para equilibrar el mediocampo en los minutos que estuvo en cancha.

El duelo ante Tampa Bay Rowdies terminó con un contundente 6-0 a favor de Orlando City, en un partido que estuvo marcado por el dominio del cuadro violeta de principio a fin. Griezmann abrió la cuenta y luego el equipo amplió la diferencia con una actuación ofensiva sólida, en un amistoso que también sirvió para darle rodaje a varios futbolistas del plantel.

Para Cartagena, este encuentro también representa una buena señal en lo individual, ya que continúa sumando participación en el equipo en un momento en el que su nombre incluso ha sido vinculado con clubes del fútbol peruano. Sin embargo, el volante sigue enfocado en Orlando City, donde mantiene protagonismo y ahora comparte vestuario con una figura de talla mundial como Antoine Griezmann.

La llegada del atacante francés ha generado gran expectativa en el entorno del club y, en sus primeros días en Orlando, incluso ya tuvo palabras de elogio para el mediocampista peruano. Griezmann destacó recientemente el liderazgo y la entrega de Cartagena, lo que deja ver que la relación dentro del plantel empieza a fortalecerse en esta nueva etapa del equipo en la MLS.

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