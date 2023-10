Luego de proclamarse campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, el ‘Depredador’ se mostró emocionado y agradeció el respaldo de Luis Zubeldía cuando se fue de Racing.

“He vivido momentos increíbles. Desde el primer momento que llegué a Liga había un propósito, un objetivo que era ganar la Copa Sudamericana. Cuando rescindo con Racing, me pegó una llamada el ‘profe’ Zubeldía y em dice que me necesita aquí, porque tenía la certeza de que conmigo aquí íbamos a ganar la Sudamericana. Eso me movió y me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Esa llamada fue importante y hoy estamos celebrando el campeonato. Eso para mí es increíble, agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre para darme ese soporte”.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Liga de Quito?

Luego de ganar la Copa Sudamericana 2023, Liga de Quito volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador por la octava jornada de la Segunda Etapa de la Liga Pro 2023. Dicho compromiso está programado para el miércoles 1 de noviembre desde las 7:00 p.m., se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de streaming de Star Plus.

El conjunto de la capital ecuatoriana está entre los primeros puestos de la tabla de posiciones con 18 puntos, por lo que necesita sumar de a tres en casa para acercarse a Independiente del Valle, líder con 20 unidades. Recordemos que la última vez que los de Luis Zubeldía enfrentaron al ‘Camaratta’ fue por la jornada 8 de la Primera Etapa, con triunfo para los quiteños por 0-4, con goles de Alexander Alvarado, José Angulo, José Quintero y Jhojan Julio.





