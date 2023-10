Este fin de semana será clave para el plantel de Universitario de Deportes, pues tienen en sus manos la posibilidad de ganar el Torneo Clausura 2023 y meterse en la definición por la Liga 1 Betsson. Para conseguirlo, están obligados a vencer a Sport Huancayo en el estadio Monumental, una tarea que parece sencilla, pero que desde la interna saben que deben tomarlo todo con calma. Así lo dejó en evidencia Jorge Fossati en su última intervención delante de los medios de comunicación, en donde analizó el reto que afrontarán este domingo.

El director técnico comenzó diciendo que sus dirigidos son conscientes de la gran oportunidad que tienen de meterse a la final y que todo eso lo han conseguido gracias a su esfuerzo a lo largo de la temporada. “Sabemos que estamos viviendo una situación de privilegio, para estar en esta definición, los chicos saben que han llegado hasta donde han llegado y a donde pueden llegar el domingo gracias al esfuerzo de ellos mismos, a Universitario nadie le regaló nada, por el contrario”, sostuvo.

Asimismo, el ‘charrúa’ hizo hincapié en la presión que hay de por medio y que sus jugadores sabrán cómo controlarlo a la hora del encuentro. “Por ese lado estoy feliz, el equipo está ansioso pero todo normal, no vivimos en una burbuja, sabemos el significado del partido del domingo y si no sentimos la tensión previa al partido, no somos humanos, ya en el partido debemos de controlarla”, agregó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador de Universitario se refirió a la experiencia que tienen algunos elementos de su plantel en este tipo de partidos, donde hay mucho de por medio. Y es que de ganar, no solo se meterán a la final, sino también clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. “Varios integrantes del plantel ya han jugado este tipo de partidos y saben que es más que normal el tener algo de ansiedad”, acotó.

Finalmente, Jorge Fossati analizó a Sport Huancayo y las dificultades que podrían generarles en el estadio Monumental, ya que llegan a este partido después de haber asegurado su presencia a la próxima Copa Sudamericana. “Es un buen equipo, que tiene buenos jugadores, cambia de sistema táctico dependiendo del rival, pero por lo que he visto los últimos partidos fue así”, comentó sobre la propuesta táctica de Wilmar Valencia.

“Es un rival de respeto, como a todos hemos respetado y nunca hemos subestimado a nadie. Me choca (el tema de incentivos), si no cambió la ley del deporte en mi país o aquí, el incentivar a alguien para ir hacia adelante, es tan doloso como incentivarlo para ir hacia atrás, pero no soy quien para hablar de las normas en Perú”, puntualizó.





¿A qué hora juegan Universitario y Sport Huancayo?

Luego de su último empate por 1-1 ante Cusco FC, Universitario de Deportes volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la décima novena jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien dicho compromiso todavía no está programado, se sabe que se disputará en el estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar.

Debido a que los ‘merengues’ se mantienen en la pelea por el título nacional y no puede descuidarse, están obligados a ganar en casa para sostener sus chances de meterse a los play-offs. Recordemos que la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por el Apertura, con triunfo del ‘Rojo Matador’ por 1-0. La única anotación del partido lo marcó Marco Huamán.





