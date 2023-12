A pesar de haber conseguido la Copa Sudamericana y el torneo ecuatoriano, los pasillos de LDU de Quito continúan movidos con relación a la continuidad del entrenador Luis Zubeldía, quien se convirtió en el mentor del equipo norteño para los objetivos trazados a lo largo de esta temporada y quien dio detalles sobre su postura relacionada a la renovación de Paolo Guerrero para 2024, luego de que el primer interés del delantero de la Selección Peruana sea no quedarse en el club.

“Con Paolo (Guerrero) hablé antes de que termine el campeonato y él sabe la situación; después, tiene el derecho de seguir o no seguir, dependiendo su contrato. A todos los jugadores les he dicho que LDU de Quito es un gran equipo, sobre todo a los jugadores grandes, que cada seis meses vayan viendo su situación. Ojalá siga, estando nosotros o no cargo del equipo, porque es un gran jugador”, sostuvo el DT en diálogo con la prensa.

Luis Zubeldía también dio luces de la intención que tiene de quedarse en LDU de Quito por una temporada más, pero la transacción deberá darse luego de un acuerdo entre dos directivos del combinado albo, quienes entraron en una disputa -en las últimas semanas- que generó malestar en el comando técnico y el plantel profesional.

“Está clara mi postura. Es LDU de Quito o nada. He hablado con mi cuerpo técnico, por más que uno tenga ofertas y -con todo el respeto que se merecen las demás instituciones- hoy mi cabeza está puesta en Liga y si no se llega a dar hasta marzo, no volveremos a trabajar”, agregó el entrenador que se metió en el corazón de los hinchas de la ‘Casa Blanca’.

Paolo Guerrero dio luces de su futuro

En una entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, el ‘Depredador’ mencionó que su vínculo contractual con Liga llegó a su fin este mes, y no está seguro sobre su próximo destino, aunque siente un profundo afecto por los ‘Albos’, tanto por sus compañeros, seguidores y ambiente que lo rodea.

“Mi contrato venció en diciembre, lo que pase en 2024 no lo sé. Me encantaría (continuar en LDU) por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno. (...) Fue un placer trabajar con el ‘profe’ Zubeldía. Si se queda, pedirá que se quede todo el grupo. Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores”, manifestó Guerrero en cuanto a su situación actual en el fútbol profesional.

Guerrero dejó en claro que respecto a su futuro equipo, está delegando toda la responsabilidad a su agente, por lo que no puede mencionar una liga en particular. Sin embargo, es consciente de que, demostrando un buen juego y rendimiento, tendrá oportunidades en cualquier lugar en el que se lo considere.

“Demostrando mi calidad y mi juego, tendré continuidad en cualquier equipo. (...) Por el momento, todo se lo dejo a mi representante. No puedo hablar de una liga en específico. Me encantaría quedarme en Liga por el trato que he recibido”, indicó el integrante de la Selección Peruana.





