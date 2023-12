A continuar demostrando la vigencia. Brenner Marlos no tuvo un cierre de año esperado en Sporting Cristal, por lo que el área deportiva decidió no extenderle contrato al futbolista con miras a lo que será el año 2024, en el que los celestes nos solo disputarán la Liga 1, sino también la fase previa de la Copa Libertadores (serán rivales de Always Ready de Bolivia en la Fase 2 de la competencia de clubes más importante de nuestro continente). En ese sentido, el atacante ya tendría listo su próximo desafío, el mismo que lo regresará a su país natal.

Y es que, según detallaron algunos periodistas brasileños, el delantero llegó a un acuerdo total con Chapecoense para sumarse a sus filas de cara a la próxima temporada dela Seri B de ese país, donde el ‘9′ intentará aportar su experiencia y goles para alcanzar el ansiado regreso a la máxima categoría del balompié brasileño.

Cabe destacar que Brenner Marlos era el delantero principal de Sporting Cristal en la temporada reciente, ganándose la confianza de Tiago Nunes, quien no está más en el combinado bajopontino tras aceptar la propuesta de Botafogo de su país, por lo que la confianza hacia el deportista no fue renovada por el nuevo comando técnico.

El delantero de 29 años comenzó dejando buenas sensaciones durante el Torneo Apertura, llegando a anotar ocho dianas. Sin embargo, no pudo consolidar ese repunte en el Clausura debido a una lesión que sufrió a finales de agosto y que lo dejó fuera de los terrenos de juego por casi un mes. A partir de ahí le costó recuperar el ritmo y se le notó mal físicamente.

Los registros de Brenner en Sporting Cristal

Desde que arribó a Sporting Cristal, Brenner Marlos llegó a disputar 42 partidos divididos de la siguiente manera: 10 por Copa Libertadores, 2 por Copa Sudamericana y 30 por Liga 1 Betsson. En cuanto a sus registros, marcó un total de 15, dos por la Libertadores y 13 por el campeonato local. Asimismo, alcanzó cuatro asistencias.

Con la llegada de Enderson Moreira a la dirección técnica, Sporting Cristal comenzará a evaluar al plantel que tiene y a restructurarlo con miras a la temporada 2024, donde tendrán la exigencia de luchar por su título número 21 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es casi un hecho que buscarán a un nuevo centroatacante, tomando en cuenta que solo siguen en el equipo Irven Ávila, Adrián Ugarriza y Diego Otoya.

Las movidas en Sporting Cristal en el mercado

La pretemporada de Cristal ya inició y de momento hay varias movidas en el mercado de pases cervecero. Por ahora, mientras Moreira viene analizando las posibles opciones junto al área deportiva del club, Quembol Guadalupe y Santiago González han sido los únicos fichajes confirmados. Asimismo, Fernando Pacheco y Diego Enríquez regresaron de sus préstamos, a Cienciano y Binacional, respectivamente.

En cuanto a bajas, Diego Soto, Percy Liza, Brenner Marlos, Emile Franco, Washington Corozo y Nilson Loyola ya no seguirán más en el club, mientras que Adrián Ugarriza, con contrato vigente, fue prestado al Deportivo Garcilaso. Por otro lado, hay varios jugadores que renovaron y otros extendieron sus vínculos: Jesús Pretell, Ignácio da Silva, Joao Grimaldo, Jhilmar Lora, Renato Solís, Irven Ávila, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa y Aldair Vásquez.





