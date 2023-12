Si hay una ciudad que es temida por muchos, pero no por Sporting Cristal, esa es La Paz, localidad en la que Always Ready será local en el duelo que sostendrá contra los celestes por la Fase 2 de Copa Libertadores, luego de que el sorteo realizado por CONMEBOL decidiera que los dos equipos deberán enfrentarse e iniciar -de esta manera- su camino hacia la fase de grupos del certamen de fútbol más importante del continente sudamericano. Y es que los limeños saben escribir historias grandiosas en tierras bolivianas, aunque son conscientes de que no todos los partidos son iguales, por lo que tomarán sus precauciones para esta oportunidad.

Los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto (ciudad en la que el ‘Millonario’ buscará ser local ante los del Rímac), superan los 3824 metros de Juliaca, escenario que albergaba a Deportivo Binacional en su paso por la Liga 1, lo que confirma que los de Enderson Moreira no solo tendrán que hacerle frente a un gran rival, sino también a los estragos que la altura podría causar en el plantel nacional.

Esto, sumado al 3-5-2 de Óscar Villegas, convierten a Always Ready en un oponente muy complicado para Sporting Cristal, elenco que, si bien respetará al rival de turno y la altura que buscará poner a su favor, sabe bien cómo sacar adelante duelos en Bolivia, teniendo como reciente antecedente la victoria 1-0 sobre The Strongest en la Copa Libertadores de este año que le permitió acceder a la Sudamericana.

¿Cómo quedó Always Ready en la liga de Bolivia?

En la reciente temporada de la Liga de Bolivia, Always Ready se quedó con la tercera casilla, ubicándose solo por detrás de The Strongest (campeón del torneo altiplánico) y Bolívar. Esto, sumado a las unidades conseguidas en la Copa de Primera División Profesional, le permitieron quedarse con el tercer lugar del acumulado y escribir su nombre en la próxima edición de la Copa Libertadores, certamen que comenzarán desde la Fase 2, donde serán rivales de Sporting Cristal.

COMPETENCIA PJ PG PE PP PUNTOS DG Liga de Bolivia 32 16 9 7 57 18 Copa de Bolivia* 10 4 3 3 15 3

* Fue eliminado por Aurora en cuartos de final con un global de 5-1 (1-0 y 4-1)

¿Quién es el goleador de Always Ready?

Con 25 años sobre su espalda, Dorny Romero supo cómo convertirse en la máxima figura en la reciente edición de la Liga de Bolivia. Su desempeño y la cuota goleadora mostrada le permitieron a los suyos pelear en los primeros lugares de la tabla acumulada, accediendo a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

En total, fueron 25 anotaciones las que el panameño pudo celebrar durante los 32 partidos que disputó con la camiseta blanquirroja sobre el pecho (en 2588 minutos), los que se suman a las cuatro anotaciones en 12 compromisos (1019 minutos) que completó en la Copa Nacional del país altiplánico.

Dorny Romero es el goleador de Always Ready (Foto: Agencias)

El historial de Sporting Cristal ante Always Ready

Si bien Cristal y Always Ready no poseen un amplio historial de partidos entre ellos, existe un registro que puso a ambos en la primera de la Copa Libertadores 1968, donde compartieron grupo con Universitario y Jorge Wilstermann, siendo los dos equipos peruanos los que accedieron a la siguiente ronda de la competencia.

En aquella edición, los de La Florida golearon 4-1 a los bolivianos, mientras que no pasaron del empate (1-1) en el duelo que se desarrolló, en el Estadio Nacional de Lima, el 24 de febrero del año en mención. Cabe destacar que los rimenses sumaron 9 puntos en dicha etapa, mientras que los altiplánicos solo sumaron una unidad.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Always Ready?

Si bien CONMEBOL aún no confirma fecha y hora del partido de la llave que pone frente a frente a Sporting Cristal y a Always Ready, el calendario indica que los dos elencos se verán las caras en la semana del 21 de febrero de 2024 (en el Hernando Siles de La Paz o en el Municipal El Alto -por confirmar-) y en la del 28 del mismo mes (en el Estadio Nacional de Lima).

Cabe destacar que el ganador de la serie entre peruanos y bolivianos tendrá que medir fuerzas -por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores- con el que salga victorioso del enfrentamiento entre Nacional de Montevideo (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela) o Defensor Sporting (Uruguay).





