La semana pasada, Juan Reynoso dejó de ser el técnico de la Selección Peruana por los malos resultados obtenidos en el inicio de las Eliminatorias 2026. La ‘Bicolor’ consiguió dos puntos (dos empates y cuatro derrotas) y se ubica en la última posición. Paolo Guerrero, quien fue parte de las seis primeras jornadas del proceso clasificatorio, se pronunció por primera vez sobre la salida del entrenador, y destacó que el equipo patrio nunca llegó a conectar con él. Por supuesto, esto se vio reflejado en la cancha y en los marcadores finales.

En primer lugar, el delantero de Liga de Quito señaló que al grupo le costó entender la idea de juego del exestratega de Cruz Azul. “Es difícil de explicar. Llegábamos con poco tiempo para trabajar y nos fue muy difícil entender al grupo la idea a Juan. Pero igual el grupo hizo lo posible, trabajando y siguiendo las indicaciones del comando técnico. Nosotros tratamos de apoyarlos, pero los resultados no se daban”, dijo en una entrevista con El Comercio.

El goleador reconoció que era muy difícil que Reynoso se quedara en el puesto por los resultados, pero está seguro de que podrá recuperarse. “Y el fútbol hoy por hoy es así, si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitábamos para seguir en la pelea. Me siento muy apenado porque no conseguimos ese click con Juan y los resultados no ayudaron. El fútbol es así y seguramente él va a tener más revanchas”, añadió.

De todas formas, Guerrero entiende que los jugadores también tienen mucha responsabilidad del momento que atraviesa la Selección. “Los jugadores tenemos mayor culpa porque somos nosotros los que estamos dentro del campo. Una pena que no se haya logrado lo que queríamos, de entender la idea a Juan. Desearles la mejor de las suertes ahora y estoy seguro que a Juan le va a ir muy bien, porque es una gran persona y un gran entrenador”, concluyó.





Llegada inminente de Jorge Fossati

Luego de su salida de Universitario de Deportes, Jorge Fossati tiene todo encaminado para ser el nuevo DT de la ‘Blanquirroja’. Según pudo conocer Depor, la oficialización del uruguayo se dará esta semana, luego de que se ultimen los detalles con la Federación Peruana de Fútbol y se dé la firma oficial del contrato que regirá hasta el final de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Cabe recordar que el técnico optó por llegar a Lima el último fin de semana para poder despedirse del plantel de la ‘U’ en pretemporada y, además, finiquitar personalmente el vínculo con la institución crema. Una vez que se resuelva su contrato con la ‘Bicolor’, lo que procederá es una conferencia de prensa de presentación en la que estaría acompañado de Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la FPF.





