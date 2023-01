“Hubo sondeos evaluando pro y contras de él (Guerrero) y todos los demás jugadores que tenemos. Paolo es un jugador de una calidad notable, no me voy a poner a hablar de sus condiciones, pero por supuesto que lo tenemos en evaluación. Después es fútbol y nuestra idea es incorporar únicamente para potenciar el plantel”, afirmó Rubén Capria, manager de Racing.

Para conocer un poco más del panorama actual, Depor conversó con cuatro periodistas partidiarios de la ‘Academia’, quienes dejaron sus impresiones sobre esta noticia que coloca a Guerrero nuevamente en la élite del balompié sudamericano, pese a sus 39 abriles en el calendario y su poca actividad durante el último tiempo.

Últimos cuatro temporadas de Paolo Guerrero

Año Club PJ Goles 2022 Avai 10 0 2021 Internacional 16 2 2020 Internacional 15 10 2019 Internacional 41 20

Sorpresa y dudas

Nicolás Montalá, cronista de Racing para el Diario Olé, señala que la noticia sobre el ‘Depredador’ los tomó por sorpresa y que su presente deportivo, pocos minutos en su último club y constantes problemas físicos, no ilusionan para nada en el Cilindro.

“La primera sensación que causó fue de sorpresa. Sobre todo por la edad y porque la información que nos llega sobre sus últimos antecedentes no es la mejor. Más allá de que el equipo (Avai) perdió la categoría, Guerrero jugó muy poco y no estuvo en una gran nivel. Lo que nos señalan es que la edad se ajusta a su actualidad física. Está claro que no encuentra vigente y que pasa por el ocaso de su carrera. Gago no lo pidió y se trataría más de un tema dirigencial ”, comentó.

Última lesiones de Paolo Guerrero

Temporada Lesión Tiempo fuera de las canchas 2022 Lesión de rodilla 100 días 2021 Lesión de rodilla 84 días 2021 Lesión de rodilla 48 días 2020-2021 Rotura del ligamento cruzado 184 días

En mano de Gago

Por su parte, Franco Medici de Planeta Racing va por la misma línea e incluso afirma que su fichaje sería más que una apuesta de la dirigencia, pero que antes deberá pasar al visto bueno de Fernando Gago. Eso si, el salario que se pueda negociar tendrá que ir acorde a la economía del club.

“Su llegada depende de: el aval del entrenador y que económicamente no pida un sueldo estrafalario. Dado que por su presente sería una apuesta. La posibilidad de que llegue genera discrepancias. Nadie discute que Paolo es un jugador distinto y supo ser de los mejores goleadores del continente. Pero su avanzada edad y poca regularidad en el último tiempo genera mucha dudas. De llegar sería más una apuesta que un refuerzo de jerarquía”.

Con competencia

Ariel Ludueña comenta que Racing cuenta con Maximiliano Romero y Nicolas Reniero como hombres gol. Futbolistas que gozan de la confianza de Gago. A eso hay que sumarle al juvenil Román Fernández, que es una de las jóvenes promesas del club. Y que junto al nombre de Paolo también ha sonado con fuerza el del colombiano Roger Martínez.

“Por ahora no pasa de un sondeo. Averiguar sus condiciones actuales y qué intenciones tiene de llegar al fútbol argentino. Si bien es cierto Racing cuenta con dos delanteros, la idea de la dirigencia fue encontrar una alternativa adicional. Más allá de eso, está claro que Gago se encuentra conforme con sus centrodelanteros. No ha sido el único nombre que se ha mencionado. Lo que seduce es la cuestión de lo que pesa el nombre del peruano”.

Gago en conferencia: "Estoy muy conforme con Reniero y Maxi Romero como delanteros. Están haciendo una gran pretemporada y confío en ellos". pic.twitter.com/PIfiymffLL — Racingmaníacos (@RacingManiacos) January 6, 2023

La hinchada

La posibilidad de que Racing pueda contratar a Paolo Guerrero lo ven poco probable, si hablamos desde el parecer de la fanaticada. Así lo explica Ezequiel Reinoso del portal El Primer Grande. Una vez el tema del estado físico del exjugador del Avai es el principal tema de preocupación.

“Racing usualmente no suele fichar jugadores con experiencia en el fútbol extranjero salvo algunos casos puntuales o jugadores que hayan jugado en el club previamente, por ejemplo: Milito, Lisandro López o ahora Maxi Moralez. Después, también los hinchas no creen que estos rumores se terminen concretando debido al fuerte contrato que tiene. También hace ruido o genera dudas el estado físico y sus poca cantidad de partidos jugados en 2022″, sostuvo.

Hinchas de Racing no creen que se de el fichaje de Guerrero.(Foto: Agencias)

















