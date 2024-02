Pedro Gallese es una de las cartas más importantes que tiene la Selección Peruana, gracias a sus atajadas impecables, que han salvado en más de una oportunidad al combinado nacional, así como a su club, Orlando City. Precisamente, el golero peruano jugó su primer partido oficial de la temporada 2024 el fin de semana pasado, donde sacaron un empate sin goles frente a Montreal. Aunque el resultado no fue el óptimo, toca pensar en el siguiente rival que, para alegría de los hinchas en Florida, se trata del clásico ante Inter Miami, club donde milita Lionel Messi.

Ante tal acontecimiento, era preciso hablar el ‘Pulpo’, quien se ha convertido en una de las voces autorizadas del cuadro púrpura, gracias a su liderazgo en el campo. ¿Qué dijo sobre el enfrentamiento del delantero argentino? “Messi es el mejor del mundo y está en el equipo de enfrente que es un clásico y eso es muy motivante para nosotros. No hay una fórmula contra Messi, siempre te saca algo nuevo y por eso es uno de los mejores del mundo. Lo viene demostrando año con año”, indicó para AS USA Latino.

Respecto a lo que se avecina para equipo Orlando, Gallese señaló que “es otro año, es la misma meta que es salir campeón y a prepararse bastante esta pretemporada”. Bajo esa misma línea, contó cómo se siente en el club y lo que espera alcanzar. “Me ha ido bien, he crecido también aquí, he mejorado y madurado y creo que estoy en un nivel en el que puedo ayudar a mi equipo. Eso lo dirá el destino. Me encanta estar en Orlando eso sí, pero uno no es dueño de su futuro”, agregó.

Si bien Pedro se ha convertido en uno de los referentes en la portería en el torneo estadounidense, la llegada de Hugo Lloris -golero francés procedente del Tottenham- al club Los Ángeles FC definitivamente eleva la valla de excelencia para todos los arqueros en la MLS. “Motiva la llegada de Hugo Lloris, hace que me esfuerce también por si quiero estar entre los mejores arqueros de la MLS. Él es un gran arquero y que me sigan considerando entre los mejores arqueros del campeonato va a ser más duro a su llegada, pero uno va a trabajar para eso”, dijo.

Pendiente de la realidad en la Selección Peruana

Pedro Gallese será uno de los fijos en la convocatoria de Jorge Fossati, para la jornada de amistosos que se darán en marzo frente a Nicaragua y República Dominicana. Dichos partidos servirán para que -como señaló el propio DT uruguayo- el elenco bicolor se reencuentre con la hinchada, la cual llega golpeada, luego de quedar últimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.

Bajo esta línea, el guardameta nacional admitió que “se nos escaparon un par de puntos en el partido que perdimos con Brasil, empatamos también en casa el último partido y son cositas y detalles que te van alejando en la tabla, pero estoy con mucha confianza en que el grupo va a mejorar”. Fueron dichos resultados los que llevaron a que en la Federación Peruana de Fútbol opten por el cambio del comando técnico, dejando atrás el trabajo hecho por Juan Reynoso.

“Es un técnico con trayectoria. Lastimosamente al profe Reynoso no le fue muy bien. Considero que es un muy buen técnico, solo que uno a veces coge esas rachitas que no hay cuando salir, pero ahora con el nuevo técnico ojalá nos vaya bien”, argumentó el ‘Pulpo’. Finalmente, hizo un repaso por los partidos donde fue designado como capitán del cuadro blanquirrojo: “No lo veo como etapa cumplida, yo creo que uno es capitán teniendo o no teniendo la cinta. Me considero un buen compañero, un compañero que le importa el bienestar del equipo”.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

La Selección Peruana -que marcha en el último lugar de las Eliminatorias, con apenas dos puntos- ya tiene pactado dos partidos amistosos para dentro de unas semanas: el viernes 22 de marzo frente a Nicaragua y el martes 26 ante República Dominicana, ambos en Lima. De momento la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha dado a conocer los escenarios de ambos encuentros ni ha anunciado la venta de entradas.

Asimismo, todavía falta conocer los rivales para la fecha FIFA doble de junio, con los que se enfrentará la ‘bicolor’ previo a su participación en la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos, certamen donde Fossati hará su estreno oficial. Aquí, ‘La Bicolor’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).

El primer partido en la fase de grupos será frente a ‘La Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium (Arlington, Texas). Posteriormente, la Selección Peruana chocará con el representante norteamericano, el 25 en el Children’s Mercy Park (Kansas City, Kansas), para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida), el 29 del mismo mes.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO