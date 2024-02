Sporting Cristal venció 3-1 a Always Ready, en el duelo de vuelta de la segunda ronda de la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para alcanzar la clasificación a la tercera fase, pues se debía ganar con un marcador a favor de más de cinco goles, tras el 6-1 que sufrió en El Alto (Bolivia). Si bien se peleó por conseguir el objetivo -Martín Cauteruccio marcó un hat trick y en las tribunas hubo un marco espectacular de hinchas-, hubo elementos que no favorecieron para lograr el marcador deseado. Así lo dio a conocer Santiago González, atacante del cuadro rimense.

“Nos vamos tristes, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir para adelante. Toca pensar en el torneo local que es importante también, tenemos equipo para salir campeones. Hay que salir con la frente en alto”, sostuvo el jugador, a su salida del coloso de José Díaz, donde se llevó a cabo el compromiso copero. Respecto al rival, fue tajante por la manera cómo plantearon su juego.

Y es que, al igual que sus compañeros, González criticó que “ellos se tiraron atrás, hubo poco espacio; pese al esfuerzo, nos costó un poco. El segundo tiempo mejoramos pero no alcanzó, ahora toca pensar en el torneo local”. Asimismo, habló del arbitraje que hubo, no solo para el duelo en Lima.

“Sabíamos que ellos harían tiempo, pero el árbitro creo que podría haber hecho un poco más. Ya está y toca pensar en lo que viene”, precisó. Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento hacia los hinchas que llegaron al estadio y para quienes los acompañaron en todo momento: “Me saco el sombrero por la hinchada, es un párrafo aparte para ellos por todo el apoyo que recibimos”.

Sus compañeros también hablaron

Uno de los que tomó la palabra, tras la eliminación en el certamen continental fue Martín Cauteruccio. Si bien el ‘9′ uruguayo fue el único que marcó frente a Always Ready (anotó un total de cuatro goles, uno en Bolivia y tres en Lima), admitió que, pese al cierre de la llave, lo alcanzado fue positivo para el equipo.

“[Nos quedamos con] un sabor amargo, pero me quedo con el triunfo, que eso también es importante y ahora a pensar en el campeonato. Ahora hay que mirar para adelante, seguir pensando en el campeonato, que eso también es muy importante”, sostuvo ‘Caute’, antes de retirarse del Estadio Nacional. Quien también habló del tema fue Gianfranco Chávez, quien optó por agradecer el apoyo de los hinchas que los acompañaron hasta el final.

“No sé si son 30 mil los que llegaron al estadio, creo que han sido mucho más, porque hubo hinchas aquí, en casa y en todos lados. Agradecerles a todos ellos y pedirles perdón por no haberles dado la clasificación. Estoy muy triste por no haber dado una alegría a la gente que nos apoyó. Teniendo un resultado con tantos goles en contra, igual vinieron a apoyarnos, desde el minuto uno hasta el final. Eso habla mucho del hincha de Cristal, que no es solo de resultados, sino que siempre va a estar en las buenas y en las malas”, dijo.

Por su parte, Írven Ávila habló del modo cómo jugó el cuadro boliviano. “Es normal que se tiren atrás para cuidar el resultado, pero incomoda que cada cierto tiempo se tire un jugador, pero es parte del fútbol. Esto nos tiene que servir como lección para que más adelante no nos pase otra vez”, agregó el futbolista del combinado bajopontino.

Lo que se les viene para Sporting Cristal

Luego de medirse ante el Always Ready, Sporting Cristal tendrá que enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate (tienen 13 puntos y están en lo más alto, junto a Sport Huancayo y Universitario de Deportes).





