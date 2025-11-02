Tras seis temporadas en Orlando City y siendo uno de los mejores arqueros de la MLS, Pedro Gallese se quedó sin equipo. Horas después de hacerse oficial su partida, el ‘Pulpo’ contó detalles de su sorpresiva salida, cómo le comunicaron que no iba a continuar en el cuadro violeta, el supuesto interés del Inter Miami, equipo que lidera Lionel Messi, y la buena relación que mantiene con Álvaro Barco, hoy director deportivo de Universitario de Deportes, por lo cual no descarta vestir la camiseta crema si le llega una oferta tentadora para jugar la Copa Libertadores.

Para empezar, el ‘Pulpo’ contó, en charla con El Comercio, que desde inicios de año le hicieron saber que iban a renovar su contrato con Orlando City, que finalizaba este año, pero luego la situación se fue postergando al punto que luego le ofrecieron una reducción de sueldo. En ese momento, cuando se iban a sentar a negociar, el entrenador colombiano Óscar Pareja le comunicó que no estaba en los planes del equipo para el 2026.

“Hace tres días tuve una reunión directamente con el entrenador y me dijo que ya no quería contar conmigo. Directamente, las palabras era que no estaba en los planes del próximo año. Entonces, yo le agradecí porque fue el que me llevó a Orlando City, estuve seis temporadas ahí y nada más de darles mi agradecimiento. Y así me tuve que despedir”, señaló el portero de 35 años.

De hecho, esa situación sorprendió a Gallese, quien se había hecho la idea, junto a su familia, de aceptar la reducción de sueldo con el fin de continuar en Orlando y no mudarse a otra ciudad. Por ello, no descarta jugar en Inter Miami, rival de Orlando City en el denominado Clásico del Sol en Estados Unidos. Se enfrentaron hace poco en agosto, con triunfo del ahora exequipo del ‘Pulpo’ por 4-1, sin la presencia de Lionel Messi.

Pedro Gallese ganó un título en el Orlando City. (Foto: Getty Images)

“Yo no tengo ningún problema en ir a un equipo donde siempre hemos sido rivales, pero hay que respetar que tienen a sus dos arqueros en plena competición. Si hay la opción, ya se verá”, señaló el exarquero de la Universidad San Martín, donde comenzó su exitosa carrera y coincidió durante muchos años con Álvaro Barco, gerente deportivo del equipo de Santa Anita y hoy en Universitario de Deportes, flamante tricampeón del fútbol peruano.

En ese sentido, el ‘Pulpo’ no descartó fichar por Universitario de Deportes si hubiese una oferta de por medio. “Álvaro (Barco) me tuvo en San Martín, nos conocemos, pero como te digo, no le cierro las puertas a nadie. Ahora es el momento de darme un tiempo para escuchar, ver las opciones y escoger lo mejor”, señaló. Además de los ‘santos’, en el fútbol peruano el ‘1′ vistió las camisetas de Juan Aurich y Alianza Lima, que también lo habría sondeado en los últimos días.

Se especuló con una oferta de un equipo importante de Japón en las últimas horas, aunque el arquero aseguró que no estaba enterado de la misma. De todos modos, no descarta ninguna opción tanto del extranjero como de la Liga 1. Por lo pronto, se va a tomar unos días de vacaciones y luego analizará la mejor propuesta. Eso sí, los días de descanso podrían reducirse en caso llegue el llamado de la Selección Peruana.

Ausente en la convocatoria de octubre para darle chance a Diego Enríquez en la Bicolor, Gallese señaló que “si estoy, agarro el avión” en caso sea citado por Manuel Barreto para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile en territorio ruso. “Siempre voy a estar para la selección. Va a ser bonito ir a Rusia otra vez, a sentir esa alegría que tuvimos ese tiempo”, declaró, recordando el Mundial en 2018.

Pedro Gallese coincidió en la Universidad San Martín con Álvaro Barco. (Foto: GEC)