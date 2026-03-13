El mercado de pases internacional sigue abierto en distintas ligas de Sudamérica. Esta vez el foco de atención se traslada a Colombia, donde Pedro Gallese ha sumado un compañero que potenciará la columna vertebral de su equipo. El experimentado volante colombiano Gustavo Cuéllar fue presentado oficialmente como el flamante refuerzo del Deportivo Cali, que busca salir de la mala racha y trepar posiciones por la inversión que se hizo para esta temporada.

Ojo, la llegada de Cuéllar al cuadro ‘azucarero’ no es un movimiento cualquiera, sino que confirma una tendencia peculiar en la carrera de este mediocampista. Con este fichaje, el colombiano alcanza una marca particular al compartir vestuario con su quinto futbolista peruano de manera consecutiva. Esta recurrente conexión con jugadores del Perú parece ser un amuleto en la trayectoria del volante, que ha sabido vestir la camiseta de la Selección Colombia.

La lista de compatriotas que han compartido equipo con el volante es un repaso por los referentes de la ‘Bicolor’. En sus etapas previas, Cuéllar jugó con figuras de la talla de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, con quienes coincidió en el fútbol brasileño defendiendo la camiseta de un grande del continente como Flamengo. Fue su primera experiencia en el exterior luego de jugar, precisamente, en Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

No obstante, su vínculo con el jugador peruano no terminó en Sudamérica. En su paso por el exótico y competitivo fútbol de Arabia Saudita, Gustavo Cuéllar fue el socio ideal de André Carrillo en el Al Hilal, donde además de ser compañeros en la cancha desarrollaron una amistad hasta la actualidad. Juntos dominaron la liga local y alcanzaron instancias decisivas en torneos internacionales.

Gustavo Cuéllar también enfrentó a la Selección Peruana tanto en Copa América como en Eliminatorias. (Foto: EFE)

Más recientemente, el destino volvió a cruzar los caminos de Cuéllar con el fútbol peruano en territorio brasileño. Antes de emprender este nuevo reto en su país natal, el mediocampista compartió filas con Erick Noriega en Gremio de Porto Alegre. Luego de un paso con poca continuidad en el fútbol brasileño, el volante optó por cerrar este nuevo ciclo en el exterior y volver a su país natal.

Más allá de las coincidencias de vestuario, el contexto deportivo del Deportivo Cali atraviesa un proceso de reestructuración profunda que Pedro Gallese debe liderar desde el arco. La institución ha decidido dar un cambio en el comando técnico con la llegada de Rafael Dudamel, quien asumió las riendas del equipo recientemente. El estratega venezolano llega con la misión de devolverle la competitividad al club tras la salida de Alberto Gamero, cuya etapa llegó a su fin tras no alcanzar los objetivos planteados.

Bajo la dirección de Dudamel, se espera que Gallese y Cuéllar se conviertan en los líderes de una escuadra que necesita solidez defensiva. La experiencia del portero nacional será vital para guiar a una defensa que ahora contará con el respaldo de un volante de peso. El objetivo es cambiar la racha de resultados en lo que va del torneo colombiano: tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas, sumando tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Queda claro que, más allá de la inversión y la gran expectativa que se trazaron a inicios de años en Cali, el objetivo del cuadro ‘azucarero’ es pelear por entrar a la liguilla por el título y, al menos, lograr un boleto a un torneo internacional. El partido de este sábado, ante Cúcuta Deportivo, es clave para comenzar a cambiar la cara del equipo de la mano de su nuevo entrenador.

Pedro Gallese: “Esperemos que con Menezes cambien las cosas y peleemos ya el próximo año en las Clasificatorias” | Foto: Prensa Deportivo Cali

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