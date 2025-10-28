La temporada 2025 de la MLS llegó a un final abrupto para los peruanos en Florida. Orlando City no pudo superar el ‘Wild Card’ y quedó eliminado de la carrera por el título. El equipo, que contó con Pedro Gallese como titular durante todo el encuentro, cayó 3-1 en su visita al Chicago Fire. Esta derrota no solo cierra la actividad deportiva del club hasta la próxima campaña, sino que acelera de inmediato la planificación del 2026, abriendo una semana crucial para definir el futuro del plantel.

Con la eliminación sentenciada, la directiva de los ‘leones’ ya no tiene tiempo que perder y debe enfocarse en las renovaciones. En el centro de este debate se encuentran los dos seleccionados peruanos, Pedro Gallese y Wilder Cartagena. Ambos jugadores terminan su vínculo contractual en diciembre de este año, por lo que su permanencia en el fútbol estadounidense está en el aire y depende de las negociaciones de los próximos días.

Según el periodista Alonso Inca, el club entra en una etapa decisiva de conversaciones. “Según fuentes, Orlando entra en una semana crucial. A pesar de la eliminación, los entrenamientos se reanudan el jueves, pero las reuniones con jugadores y representantes comienzan de inmediato para definir quiénes continúan en el proyecto 2026”, mencionó.

La información del periodista añade tensión, pues aseguró que “es muy probable que un jugador no continúe la próxima temporada”, una advertencia que apunta directamente a los jugadores que, como los peruanos, terminan su vínculo. La directiva deberá evaluar caso por caso, y los escenarios para Gallese y Cartagena son totalmente opuestos.

En el caso de Pedro Gallese, la balanza se inclina a su favor. El ‘Pulpo’ ha sido el titular indiscutible bajo los tres palos durante toda la campaña, demostrando su jerarquía y siendo un pilar del equipo. Su renovación parece un camino lógico y es probable que llegue a buen puerto si ambas partes logran un acuerdo económico exitoso.

Incluso los hinchas también sostienen que existe una justificación para que el portero siga defendiendo el arco del Orlando City, y no encontrarían viable que no se le renueve si es que no recurren al fichaje de otro portero con menos edad y mayor experiencia que le pueda dar un refresco al equipo.

La situación de Wilder Cartagena es mucho más compleja y delicada. El volante nacional enfrenta un futuro incierto, ya que no ha podido sumar minutos oficiales en todo el 2025. El mediocampista sufrió una grave lesión durante la pretemporada: la rotura del tendón de Aquiles, una de las dolencias más serias para un futbolista.

Esta fatalidad lo ha mantenido fuera de las canchas durante toda la campaña, impidiéndole defender su puesto o mostrar su valía. Por ello, su evaluación no pasará por el rendimiento reciente, sino por la confianza de la directiva en su recuperación total de cara al inicio de la pretemporada 2026.

Orlando City no tendrá más actividad oficial por los próximos meses, por lo que esta semana de planificación es vital. El futuro de los peruanos se debate en estas reuniones: Gallese tiene la sartén por el mango para negociar su continuidad como figura, mientras que Cartagena espera un gesto de confianza tras un año marcado por la desgracia.

