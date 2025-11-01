A puertas de una nueva fecha FIFA, los peruanos en el exterior comienzan a vivir días decisivos pensando en la lista que presentará Manuel Barreto para los amistosos frente a Rusia y Chile. Algunos jugadores aprovecharon el último fin de semana para mostrarse con actuaciones sólidas y goles, mientras que otros aún buscan consolidarse en sus equipos. Entre los más destacados aparece Fabio Gruber, quien fue titular en Alemania y continúa demostrando que puede ser una opción real para la defensa de la Selección Peruana.

El defensor germano-peruano fue titular los 90 minutos en la victoria del Nuremberg por 2-1 ante el Eintracht Braunschweig, en la Bundesliga 2. Gruber fue una de las figuras del compromiso por su firmeza defensiva y su salida limpia desde el fondo, atributos que podrían abrirle las puertas de la ‘Bicolor’. Su equipo se ubica en el puesto 12 con 12 puntos, mientras Schalke 04 lidera el campeonato con 24 unidades.

Otro que viene sumando minutos importantes es Jefferson Cáceres. El exjugador de Melgar ingresó en el segundo tiempo y fue parte del triunfo del Dunfermline por 1-0 ante Ayr United, por la Championship escocesa. El peruano mostró intensidad en ataque y empieza a ganar terreno en el conjunto escocés, que busca acercarse a los primeros lugares del torneo.

En Australia, Piero Quispe continúa dejando una gran impresión. El mediocampista del Sydney FC fue titular y jugó todo el partido en la goleada por 4-1 sobre Newcastle Jets. Su desempeño en el mediocampo fue determinante, participando en la creación de juego y en la presión alta, consolidándose como una pieza fija en el esquema titular. Con este resultado, su equipo marcha segundo y sigue firme en la pelea por la punta del torneo.

Por su parte, Joao Grimaldo fue titular en la final de la Copa de Letonia, donde su equipo Riga FC cayó 2-1 ante FK Auda. Pese al resultado, el extremo peruano tuvo una buena actuación, generando ocasiones por las bandas y demostrando que sigue siendo un jugador desequilibrante. Riga FC ya aseguró el título de liga y ahora apunta a cerrar la temporada de la mejor manera en el torneo local.

En Portugal, Bassco Soyer también tuvo participación con el Gil Vicente Sub-23 en la Liga Revelação, aunque no pudo evitar la derrota por 2-1 ante Famalicão. El volante fue titular y mostró dinámica en el mediocampo, manteniendo su regularidad pese al resultado adverso. Su equipo se mantiene tercero en su grupo y busca clasificar a la siguiente fase del campeonato juvenil.

Mientras tanto, en Colombia, Luis Ramos volvió a brillar con el América de Cali al marcar el gol decisivo en el triunfo 2-1 sobre Junior. El delantero peruano fue figura y empieza a ganarse la confianza de su técnico, demostrando que tiene olfato y temperamento para partidos importantes.

El que tampoco deja de ser noticia es Gianluca Lapadula, quien volvió a inflar las redes en Italia. El ‘Bambino’ marcó el primer tanto del Spezia en el empate 1-1 ante Padova por la Serie B. Con este gol, reafirma su buen momento y se encamina como uno de los fijos en la convocatoria.

Con varios nombres en racha y otros buscando continuidad, Barreto tendrá la tarea de decidir a quiénes llevará para los amistosos ante Rusia (14 de noviembre) y Chile (19 de noviembre). Ambos encuentros serán claves para evaluar nuevas piezas y reforzar la base de la Selección.

¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos de noviembre?

La convocatoria de la Selección Peruana para los amistoso frente a Rusia y Chile, será anunciada durante el fin de semana del 7 y 9 de noviembre, a través de los medios oficiales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF.)

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR