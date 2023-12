Cuando parecía que todo ya estaba cerrado y Piero Quispe tenía el camino libre para debutar en los Pumas UNAM, Universitario de Deportes se pronunció este jueves con respecto a la presentación del joven volante como nuevo futbolista de los ‘Felinos’. Sucede que ayer se oficializó su llegada al fútbol mexicano a través de un comunicado de prensa, algo que generó incomodidad en tienda merengue ya que, según revelaron a través de sus redes sociales, el elenco azteca todavía no ha completado el envío de la documentación legal para que se finiquite el traspaso.

Así pues, la ‘U’ considera que hubo muy poca seriedad por parte de Pumas UNAM al anunciar la llegada de Piero Quispe sin que todos los documentos estén regularizados. Recordemos que el mediocampista nacional llegó a territorio mexicano el pasado martes 26, con el objetivo de sumarse a la pretemporada de su nuevo club y ganarse un lugar en la consideración de Gustavo Lema en lo que será su primera experiencia fuera de nuestro país.

“Presentar oficialmente a un futbolista, sin haber completado la documentación legal correspondiente, evidencia la falta de seriedad de una de las partes en el proceso de traspaso. En el club velamos por el bienestar y éxito de nuestros futbolistas. Por ello esperamos tener toda la documentación, como corresponde, para formalizar la partida de Piero Quispe al exterior”, sostuvo Universitario.

De momento, no hay una respuesta formal por parte de Pumas UNAM tras el comunicado de los cremas, pero lo que se espera es que este tema se resuelva lo más pronto posible, ya que el futbolista de 22 años ya se encuentra en México para hacerle frente a este importante reto para su carrera. No olvidemos que Quispe dejó la ‘U’ siendo campeón nacional de la Liga 1 Betsson 2024 y levantando el galardón a ‘Mejor Jugador’ de la temporada.

Según lo señalado por los ‘auriazules’, consideran a Piero una “joya de Sudamérica” y que les será de mucha ayuda para cumplir con los objetivos que se han trazado para la próxima temporada, donde buscarán ganar el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 MX. En la última edición del campeonato azteca, los ‘Universitarios’ se quedaron en las semifinales de las Liguillas, cayendo ante Tigres UANL con un global de 2-1.

“Con solo 22 años de edad, Piero Quispe acaba de coronarse campeón de Liga en su natal Perú y fue elegido como el mejor jugador de la primera división de su país. Ahora forma parte del azul y oro para sumar su talento y creatividad a nuestro equipo y juntos conseguir muchas victorias. ¡Bienvenido a tu nueva casa!”, señaló Pumas UNAM en la presentación que incomodó a la ‘U’.

¿Qué dijo Piero Quispe tras llegar a México?

En México hay mucha expectativa por ver jugar a Piero Quispe, pues llega a Pumas UNAM con el cartel de haber sido clave en la coronación de Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson 2024 y desde ya la hinchada espera verlo debutar en alguno de los amistosos de pretemporada que tendrá el club capitalino. El último martes 26 llegó a suelo azteca y los medios de comunicación estuvieron atentos para capturar sus primeras palabras.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, sostuvo el volante, visiblemente entusiasmado por este nuevo reto profesional.

Asimismo, Quispe recordó que hay otros futbolistas nacionales en el balompié mexicano y seguramente lo ayudarán en su adaptación. “Hay varios jugadores de la Selección Peruana que están en la Liga de México, donde hay muchos buenos jugadores y siento que puedo encajar bien acá, pero deberé trabajar duro para poder ganarme un lugar en el equipo”, puntualizó.





