Menos de un mes separan a la Selección Peruana Sub 23 de su debut en el Preolímpico de la categoría que se disputará, en enero próximo, en Venezuela. En esa línea, el equipo dirigido por José Guillermo Del Solar completó una nueva sesión de entrenamientos en la Videna, afinando detalles para lo que será el gran desafío que pondrá a los ‘Chemo Boys’ cara a cara con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay en el grupo B de la competencia internacional que brindará dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Cabe destacar que el debut del cuadro blanquirrojo será el 21/01, fecha en la que tendrá que medir fuerzas con Chile en el ‘Clásico del Pacífico’, teniendo como principal reto el sacar unidades con un equipo que podría estar plagado de futbolistas muy por debajo de la edad límite, ante la negativa de los clubes de ceder a los jugadores Sub 23 para esta competencia no oficial FIFA.