Luego de un breve periplo por Australia para jugar en el Sydney FC, Piero Quispe tuvo que regresar a Pumas UNAM tras haber finalizado su préstamo y todo hacía indicar que buscaría la oportunidad de seguir en la Liga MX. Sin embargo, el último lunes se confirmó que rescindió su vínculo con el club mexicano, por lo que ahora siendo agente libre tendrá que encontrar equipo para continuar su carrera, ya sea en el exterior o retornando a la Liga 1.

En medio de esta incertidumbre por el futuro del mediocampista nacional, Jonathan Córdoba, su representante, charló con Juego en Corto de Depor y dio mayores detalles de cómo podría ser su porvenir en los próximos meses. ¿Universitario es una opción? ¿Qué se sabe del interés que hay desde Argentina por contar con los servicios del volante?

En un primer momento, Córdoba aclaró que, si bien conversaron con Universitario, de momento no hay ningún ofrecimiento formal sobre la mesa. “Para Perú no tiene ninguna propuesta formal de ningún club. No tiene ninguna propuesta formal de Universitario, hemos conversado, pero nada concreto”, señaló.

En cuanto a su actualidad tras dejar Pumas UNAM, afirmó: “Por respeto a los club y a los gerentes deportivos, no puedo dar detalles de los equipos, pero entendemos que Piero es un jugador joven. En México tuvo una temporada buena y en la segunda fue la mejor que tuvo, y en la tercera llegó un técnico que no lo usó”.

Piero Quispe quedó como agente libre tras desvincularse de Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)

En medio de sus explicaciones, Jonathan Córdoba confesó que el club que sigue a Piero Quispe desde Argentina lo quiere desde el 2023, pero en el mano a mano con Pumas UNAM terminó perdiendo en su momento. Si bien no dio el nombre del equipo, dejó en claro que es una opción latente para el volante nacional.

“Por lo general, el jugador tiene que ir a un club donde sabe que debe ganarse un puesto. De Argentina, ese club lo busca desde el año 2023, no pudo ficharlo en su momento por un tema económico”, comentó.

En esa misma línea, el empresario sostuvo que muchos ven a Piero Quispe a alguien que todavía no se da cuenta en qué etapa de su carrera está, cuando no es así. En ese sentido, él y su entorno tienen un panorama claro sobre lo que desean para su futuro: seguir en el extranjero.

“Piero, cuando lo vemos, todos vemos a un niño, pensamos que aún no tiene esa posibilidad de poner analizar bien su futuro, pero es un chico muy maduro. Estas experiencias lo han ayudado mucho. Ahora él me dice: ‘Tengo la edad y el físico para poder jugar en el extranjero’. Él, su esposa y sus padres están convencidos de que tiene que seguir fuera”, remarcó.

Piero Quispe tuvo un breve paso pro Australia antes de rescindir con Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)

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