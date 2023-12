Si hay una voz autorizada para ofrecer orientación sobre la competición en el fútbol mexicano, ese es Roberto Palacios. El exjugador de la Selección Peruana, más conocido como ‘Chorri’, tuvo una trayectoria destacada en la liga azteca, donde jugó para equipos como Puebla, Tecos de la UAG, Atlas y Monarcas Morelia. Su experiencia le ha permitido brindar valiosos consejos a Piero Quispe, quien estaría a pronto a cerrar contrato con los Pumas UNAM, luego de su exitosa temporada 2023 en la Liga 1, donde fue elegido como el mejor jugador del certamen y fue clave en la obtención del título de Universitario de Deportes.

Durante una conversación con Infobae Perú, el también ídolo de Sporting Cristal enfatizó la relevancia de que el prometedor centrocampista busque oportunidades internacionales, especialmente ante una propuesta tan atractiva que no requeriría mucha deliberación. Subrayó que, en comparación con la Liga MX, el fútbol local no atraviesa su mejor momento.

“Sí, siempre salir fuera del país, va a ser importante para el futbolista. No podemos negar que la liga peruana está por debajo de muchas. El hecho que Perú haya ido al Mundial en 2018 no te dice que la liga peruana está en crecimiento. Eso se refleja en los torneos internacionales cuando no pasamos la primera rueda. Para Quispe irse a México es un ‘boom’, yo no lo pensaría dos veces”, comenzó diciendo el ‘Chorri’.

Cuando se le preguntó acerca de los beneficios que la liga mexicana podría ofrecer a Quispe, Palacios expresó que serían significativamente mayores que los que actualmente recibe en el Perú. Destacó que competir con jugadores de alta calidad en México favorecerá su desarrollo profesional. Además, aconsejó a Piero que mantenga su fortaleza y se comprometa a no volver al corto plazo.

“(México) Le va a aportar muchísimo, más de lo que le ha aportado el fútbol peruano, eso sin duda, crecimiento futbolístico, va a compartir con jugadores de nivel porque a México llevan este tipo de futbolistas, pagan muy bien, el chico va a crecer totalmente, le va a servir este paso, ojalá el chico sea fuerte y diga ‘me voy para no regresar”, agregó.

El exjugador también recomendó a Quispe que, además de fortalecer su condición física, trabaje en aumentar su presencia en el área para marcar más goles. Añadió que un buen desempeño en México podría ser el trampolín para llegar a Europa. Por tanto, subrayó la importancia de que el joven peruano aproveche al máximo su tiempo en Pumas.

Finalmente, respecto a la posibilidad de ver a Piero como líder de la ‘Bicolor’, el ‘Chorri’ señaló que aún no es el momento, ya que es importante permitir que el jugador continúe su desarrollo y se afiance en el extranjero: “Tiene condiciones y hay que dejarlo que poco a poco vaya creciendo. No hay que comparar ahorita, déjenlo que haga lo suyo, en un par de años, si sale afuera, se puede hablar si va a ser el sucesor o tiene la posibilidad de ser reemplazante de tal jugador”.

Piero Quispe partió rumbo a México para unirse a Pumas

Piero Quispe se despidió este lunes 25 de diciembre de su familia y amigos. Lo acompañaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez de Lima antes de iniciar su viaje a México. Una vez en tierras aztecas, el futbolista peruano se someterá a exámenes médicos en Pumas UNAM, previo a su incorporación a la pretemporada de este equipo de la Liga MX.

Según informa Adriano Savalli, periodista que se enfoca en el mercado de pases, el peruano tendrá un vínculo contractual por tres años. El conjunto ‘merengue’ se quedará con el 10% del pase, para que obtenga un ingreso cuando el jugador sea vendido posteriormente. Se estima que el traspaso de la U a Pumas superará los dos millones de dólares.

Los números de Piero Quispe en la ‘U’ en 2023

Piero Quispe fue uno de los inamovibles de la pizarra de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. El volante aportó con el juego colectivo de los estudiantiles, convirtiéndose en pieza clave para la obtención del título nacional en 2023. Además, también registró minutos en la Copa Sudamericana.

En total disputó 42 compromisos –entre Liga 1 Betsson y Sudamericana–, anotando seis goles y sirviendo dos asistencias. Asimismo, desde que debutó en Universitario de Deportes en el 2021, acumuló 88 partidos jugados, 11 anotaciones y ocho pases de gol. México lo espera y solo queda en él explotar las grandes cualidades que tiene.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO