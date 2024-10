En el año 2013, Universitario de Deportes se consagró como campeón nacional y tuvo a Ángel Comizzo como director técnico, usando algunos elementos jóvenes en la plantilla para coronarse a final de temporada. En el 2020, el DT volvió al banquillo crema e intentó realizar un proyecto similar, el cual implicó que los canteranos se instalen en Campo Mar (sede de entrenamientos del club) para poder terminar de desarrollar su etapa formativa. Esta situación no fue tomada de la mejor manera por Piero Quispe quien -en 2023- manifestó su molestia y reveló que estuvo cerca de irse de la institución en aquella época porque no estaba cómodo y no tenía los minutos esperados. Fiel a su estilo, el estratega respondió a las declaraciones del joven futbolista y detalló cuál fue la idea que quiso plantear en dicho periodo.

“A todos los chicos los teníamos en Campo Mar. Comían ahí, dormían ahí y descansaban ahí, pero no podían salir. Solamente salían si no entraban en lista el día domingo y ahí sí se iban a sus casas, pero como muchas de las veces sí entraban en lista convivíamos ahí”, manifestó Comizzo en conversación con el programa ‘Entre Ceja y Ceja’.

El DT de 62 años agregó su sentir sobre las declaraciones y cree que estuvo “mal influenciado” para emitir aquel juicio, teniendo en cuenta que fue el responsable de su debut como profesional: “Todo esto fue parte del trabajo y la disciplina que tiene que tener un futbolista profesional. ¿Acaso los demás se quejaron? También hay que ver las influencias que ha tenido para que salga a hablar de esa manera”.

Por otro lado, el argentino confesó que no está al tanto del desarrollo de su carrera en Pumas de México, equipo al que llegó a inicios de la temporada 2024, tras salir campeón con Universitario de Deportes: “No sé, no lo veo mucho jugar. No soy una persona que siga el fútbol mexicano, entonces no te puedo dar una opinión al respecto”.

Para cerrar el tema de Quispe, Comizzo dejó un mensaje sobre un aspecto a mejorar, teniendo en cuenta que tiene 23 años de edad: “Sí siento que debería haber trabajado mucho más su físico para estar mucho más fuerte, porque la competencia internacional tiene otro nivel de exigencia. Si se dan cuenta, los físicos de los jugadores todos son atletas”.

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM de México, tras su gran 2023 con Universitario de Deportes. (Foto: AFP)

El proyecto que buscó realizar con Universitario

En la entrevista, Ángel Comizzo también explicó la razón por la que buscó ‘internar’ a los jugadores jóvenes en Campo Mar, buscando repetir el título de 2013. A su vez, no dejó pasar las declaraciones de Piero Quispe: “Sí, me desilusionó. En aquel momento, yo nunca lo dije, porque no me gusta estar hablando de muchas cosas que hemos hecho. Nosotros en 2013, cuando agarramos la ‘U’, salimos campeones con seis jugadores menores de 20 años dentro del plantel”.

Respecto a su método de trabajo: “En pandemia, los jóvenes no tenían competencia entonces el club tomó la decisión de arreglar los bungalows, porque en los bungalows de Campo Mar vivía la barra cuando el equipo estaba al mando de un entrenador uruguayo. Ese no era un lugar para la barra, sino para los jugadores”.

Además, resaltó el apoyo de la institución para implantar esta idea: “Dentro de todo el grupo de los jóvenes estaba Piero Quispe. Nosotros los trajimos, los hicimos vivir ahí y les dábamos cuatro comidas por día. De los siete días de la semana, yo me quedaba a vivir ahí cuatro”.

¿Qué dijo Piero Quispe sobre Ángel Comizzo?

En el año 2023, Piero Quispe brindó una entrevista al programa ‘Cojo y Manco’ donde reveló que estuvo cerca de irse de Universitario de Deportes, por presión de Ángel Comizzo y el poco entendimiento de su metodología de trabajo: “Comizzo me hizo vivir en Campomar 9 meses y en época de pandemia no podía salir, estaba lejos de mi familia y no jugaba. Yo hablé con mi representante y le dije llorando que me quería ir de la U, que no aguantaba más, pero él fue el que me dijo que me quede”.

El presente de Ángel Comizzo

En la actualidad, Ángel Comizzo se desempeña como DT de Atlético Grau. El estratega llegó al equipo piurano en agosto del año 2023, para el Torneo Clausura de aquella temporada; sin embargo, sus buenas presentaciones lo mantuvieron en el cargo para el 2024, siendo uno de los tres directores técnicos que no fueron destituidos en la Liga 1.

El cuadro ‘albo’ cerrará el Torneo Clausura siendo local ante César Vallejo, este sábado 2 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Campeones del 36. Cabe resaltar que no necesitan de ningún resultado para clasificar a un torneo internacional porque ya aseguraron su participación en la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer a Cusco FC en la fecha 16.

Ángel Comizzo llegó a Atlético Grau en agosto del año 2023. (Foto: Liga 1)





