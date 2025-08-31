El futuro de Piero Quispe dará un giro de 180 grados. Pese a sumar minutos en Pumas UNAM de México y ser del gusto de su DT Efraín Juárez, el cuadro azteca se vio en la necesidad de prescindir de sus servicios para liberar un cupo de extranjero y poder fichar un delantero. En ese sentido, el peruano aceptó la oferta de Sydney FC, el cuadro más ganador de la exótica liga de Australia, pese a que en los últimos meses había rechazado propuestas de Colombia y de Argentina.

Quispe firmó a préstamo por nueve meses con el cuadro oceánico, además de una extensión de contrato con Pumas hasta 2028. Su objetivo será ganarse un lugar rápidamente en Sydney FC y destacar en su nuevo equipo para volver a estar en el panorama de la Selección Peruana, sobre todo de cara a los amistosos de la fecha FIFA de octubre y noviembre.

Para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, el exUniversitario de Deportes no fue considerado por Óscar Ibáñez, pese a que jugó los últimos nueve partidos en México aportando con dos asistencias. Sin embargo, ambos se vieron las caras ayer en la Videna, luego del arribo sorpresivo del volante.

Luego de despedirse de sus ahora excompañeros de Pumas, Piero Quispe viajó al Perú y entrenó el último sábado en el complejo de la FPF en San Luis en estricto privado. Ahí pudo trabajar junto a los convocados por el DT de la ‘Bicolor’ y tuvo una pequeña charla con el propio Ibáñez.

Piero Quispe llegó a Pumas en 2024. (Foto: AFP)

Quispe fue ofrecido a clubes de Argentina, entre ellos Rosario Central, San Lorenzo y Newell’s Old Boys, y también estuvo en la mira de Panetolikos de la Superliga de Grecia; sin embargo, la mejor propuesta para todos las partes llegó desde Australia, una liga emergente aunque lejos de los principales reflectores.

En lo que va de este segundo semestre de la temporada, donde Pumas ha disputado el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, Quispe completó ocho partidos y dos asistencias, pese a no ser titular fijo. Llega con ritmo y espera unirse pronto a su nuevo equipo en tierras australianas, que tiene como figura al brasileño Douglas Costa.

Auckland FC, que lo eliminó en cuartos de final de la Australian Cup, es el actual campeón de la A-League, torneo de Primera División en Australia. Melbourne City y Brisbane Roar, que sonó como posible destilo del italiano Mario Balotelli, son otros de los equipos históricos de la liga de Oceanía.

La Selección Peruana dejó la Videna y viajó a Montevideo para seguir sus entrenamientos de cara al partido ante Uruguay. (Foto: FPF)

