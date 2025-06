La reestructuración de cara a una nueva temporada en el fútbol mexicano, ya comenzó. Entre los movimientos más significativos está la inminente partida de Diego Valdés, referente en el Club América durante las últimas cuatro temporadas. Con su futuro en Vélez de Argentina casi definido, la directiva analiza posibles reemplazos para el talentoso chileno. En ese contexto, el nombre de Piero Quispe, actual jugador de Pumas UNAM y seleccionado peruano, ha aparecido como una de las principales opciones para reforzar el mediocampo ofensivo del club capitalino.

Quispe, de 23 años, llegó a la Liga MX con altas expectativas tras destacar en Universitario de Deportes. Sin embargo, su rendimiento en Pumas ha sido irregular, y su presencia en el equipo ha generado dudas tanto en el comando técnico como en la dirigencia.

Esta situación no ha pasado desapercibida en Coapa, donde el área deportiva ya ha tomado contacto con el entorno del futbolista para conocer las condiciones de un posible fichaje. A pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2026, en Pumas no verían con malos ojos una negociación, especialmente si el mediocampista no logra convencer durante la pretemporada.

El técnico André Jardine estaría de acuerdo con su incorporación, según informan medios mexicanos. El brasileño considera que Quispe puede cumplir un rol importante tanto como enganche clásico como en funciones mixtas, características que encajan con las necesidades actuales del equipo tras la próxima salida de Valdés.

Desde su llegada a la Liga MX, Piero Quispe ha disputado 62 partidos oficiales con Pumas, acumulando cerca de cuatro mil minutos en cancha. Sus números –cinco goles y dos asistencias– no reflejan aún todo el potencial que se esperaba, pero en Coapa consideran que un nuevo entorno podría ayudar a maximizar sus virtudes técnicas y su capacidad creativa.

América no ha hecho una oferta formal por el jugador, pero ya inició los primeros tanteos informales entre clubes. El precio de la carta del futbolista, valorizada en 3 millones de dólares según Transfermarkt, es uno de los aspectos que se evalúan, pero no sería impedimento para complicar el fichaje.

Por ahora, Quispe se encuentra entrenando con Pumas a la espera de lo que decida Efraín Juárez, encargado de dirigir al equipo en la pretemporada. Será clave para el mediocampista convencer al cuerpo técnico y mostrar que puede tener un rol protagónico en el torneo que se avecina.

Mientras tanto, América sigue barajando nombres para reforzar su mediocampo, en una ventana de transferencias que se perfila intensa para el campeón mexicano. Con la partida de uno de sus ídolos recientes, en Coapa buscan un nuevo cerebro futbolístico. Y Piero Quispe, aunque aún lejos, empieza a perfilarse como una opción real.

