Cuando Piero Quispe partió de Universitario de Deportes hacia Pumas UNAM, su principal objetivo fue consolidarse en el fútbol mexicano y así tentar la posibilidad de emigrar a Europa. A pesar de que no debutó en la fecha pasada ante Juárez, este fin de semana sí recibió el respaldo de Gustavo Lema y entró a los 66′ en la derrota por 3-1 frente a Atlético San Luis.

Si bien el resultado no fue el esperado, el volante de 22 años ingresó cuando el marcador estaba 2-0 e instantes después si equipo descontó. No obstante, el 3-1 anotado por Benjamín Galdames sentenció todo y los ‘Felinos’ no encontraron la llave para reaccionar. Así pues, Quispe se estrenó en un contexto adverso y dejó señales positivas de que será útil para este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Gustavo Lema, quien vio en él una posibilidad para cambiar el rumbo del encuentro gracias a su gambeta y atrevimiento, quedó conforme con su desempeño. Quispe se paró por delante de la primera línea de volantes y desde ahí se las ingenió para lucir su juego, teniendo la chance de asistir a Eduardo Salvio con un magnífico pase. Lamentablemente todo se anuló porque el argentino tocó el balón con la mano.

Ya en conferencia de prensa, el estratega argentino fue consultado sobre cómo vio al mediocampista nacional y las sensaciones que le dejó al verlo jugar en un contexto desfavorable, con el marcador en contra de visitante. “Piero cuando entró, en un momento difícil del partido, lo hizo muy bien. Hizo lo que le pedimos. Fue parte también de esa cantidad de situaciones que tuvimos, a pesar de los minutos que jugó”, explicó.

En cuanto a su rendimiento, Piero Quispe destacó desde los primeros balones que tocó a partir de su capacidad de encarar y no esconderse. Fue intenso y cuando tuvo que regresar para recuperar la posesión, lo hizo. No cabe dudas de que si sigue así tendrá más oportunidades de sumar minutos y, por qué no, ganarse un lugar en el esquema titular de Gustavo Lema.

Según los datos estadísticos de SofaScore, el exfutbolista de Universitario de Deportes acumuló un total de 25 toques en 23 minutos disputados ante Atlético San Luis. Además, completó 20 de los 21 pases que dio, o sea, tuvo un 95 % de precisión. Del mismo modo, tuvo un remate bloqueado y ganó dos de los cuatro duelos terrestres que tuvo. Nada mal para un debutante.

Piero Quispe destacó en Pumas UNAM a pesar de los pocos minutos que tuvo ante San Luis. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar Piero Quispe con Pumas UNAM?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos del Atlético San Luis, Pumas UNAM volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Pachuca por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de enero desde las 6:00 p.m. (horario peruano, una hora menos en México), se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y será transmitido para todo México por la señal de TUDN. Estaremos a la expectativa de si Piero Quispe vuelve a sumar minutos.





