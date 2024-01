Por supuesto, a medida que se acerca la hora del encuentro, el hincha blanquiazul se manifiesta ansioso por el hecho de ver en acción nuevamente a su equipo. Y no es para menos. Dejó grata impresión el lunes 15 de enero cuando le ganó 2-0 a Once Caldas por ‘la Noche Blanquiazul’ en el Estadio Nacional. El equipo jugó con intensidad, fue muy veloz y también agresivo, según lo trabajado durante la pretemporada al mando del técnico Alejandro Restrepo.

Pilares y refuerzos, aquella vez, tuvieron un buen desempeño. Cecilio Waterman, el panameño que llegó para potenciar el ataque, fue uno de los destacados. En el sistema táctico que utiliza el entrenador colombiano, el delantero de 32 años es el principal jugador que presiona la salida del rival impulsándolo al error para aprovechar alguna oportunidad de gol. Ello se vio en la victoria ante el conjunto de Manizales. Ahora, más allá de ser pieza esencial en el aspecto táctico, el ex Cobresal es consciente de que su tarea también es marcar goles y en las prácticas lo viene demostrando. Se maneja la información de que estuvo muy certero en las definiciones y definitivamente espera replicarlo en los duelos oficiales. Ante la U. Católica de Chile, Cecilio vislumbra ser uno de los inicialistas del encuentro.

A la espera de ‘Bigote’

El hincha blanquiazul está ilusionado con la temporada y desea que el balón ruede ya. Está ansioso porque su equipo tendrá intensidad, pero también una generosa dosis de fantasía que debe imponer el último fichaje. Hablamos del uruguayo Sebastián Rodríguez. Y para tranquilidad de todos, ‘Bigote’ viajará hoy con el plantel a Trujillo, donde sumará sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul. Por supuesto, la expectativa es enorme. Y es que fue uno de los futbolistas importantes con Peñarol el 2023 y fue incluido en el once ideal de Latinoamérica de la reconocida web de estadísticas SofaScore.

Zanelatto está listo

A ver qué nos regala Rodríguez en su presentación. Otro futbolista que viajará y que probablemente tenga minutos, es Franco Zanelatto. La pubalgia que el atacante acarreaba desde fines de noviembre del 2023, fue superada y prueba de ello es que ya entrena desde hace días con sus compañeros. “Tuve cuadro de pubalgia desde el último partido con la selección (Venezuela) y estuve tratándola, pero cuando arrancó la pretemporada seguía igual, pero ya me metí al grupo y estoy a la orden”, dijo el futbolista hace un par de días en un evento privado que congregó a la prensa deportiva nacional.

Garcés no viaja

Quien no tendrá la misma suerte que Zanelatto y Rodríguez, es Renzo Garcés. El central no viajará con la delegación. Si bien ya entrena a la par tras superar una lesión en la zona externa del ojo izquierdo, el cuerpo técnico habría optado no llevarlo para cuidarlo pensando en el comienzo del campeonato. Es oportuno recordar de que el ex César Vallejo el 14 de diciembre del 2023 durante el entrenamiento chocó con un compañero y el club diagnosticó lesión traumática del conducto lagrimal izquierdo. Al futbolista últimamente se le miró entrenar con unos lentes protectores. Muy pronto estará a la orden.

