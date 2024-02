Luego de salir de Alianza Lima porque no estaba dentro de los planes de la actual dirección deportiva, Christian Cueva cambió sus prioridades y se enfocó únicamente en recuperarse de su lesión a la rodilla derecha. Por eso, el futbolista viajó a España -tras llegar a un acuerdo económico con la institución blanquiazul para correr con los gastos- con el objetivo de operarse y empezar la etapa de rehabilitación. Mientras permanece allá y sigue una rutina de entrenamientos, su nombre volvió a ser noticia en Brasil.

Según informó el portal globo.com, Santos FC, exequipo de Christian Cueva, fue notificado que recibirá una nueva prohibición de transferencias (castigo administrativo para los clubes que incumplen traspasos nacionales e internacionales) por parte de la FIFA. La razón es la deuda que el ‘Peixe’ mantiene con el club Krasnodar de Rusia por la compra de ‘Aladino’ en 2019. El monto asciende a los 4 millones de dólares (20 millones de reales en la moneda brasileña), los cuales no han sido cumplidos por parte del conjunto albo.

¿Qué pasó entre Christian Cueva y Santos FC?

Como se sabe, Krasnodar y Santos FC acordaron la transferencia de Christian Cueva a cambio de 7 millones 300 mil dólares. El acuerdo fue un préstamo hasta el 30 de enero de 2020, pero con opción de compra obligatoria tras finalizar ese periodo. Vale decir que esto no se cumplió realmente, ‘Aladino’ salió del ‘Peixe’ para recalar en Pachuca de la Liga MX y el club paulista, al ya no tener al jugador en sus filas, optó por no pagar la deuda.

El problema surgió durante la gestión del ahora expresidente José Carlos Peres y, de acuerdo a los medios brasileños, es difícil que pueda resolverse a la brevedad bajo el mandato de Marcelo Teixeira, actual titular de la institución. Hace poco, Santos FC se libró de un castigo similar con Fabián Bustos, actual técnico de Universitario de Deportes, al pagar en efectivo una cifra superior a los 950 mil dólares (4 millones de reales) por incumplimiento de su contrato (fue cesado a mediados del 2022 por malos resultados).

En Santos FC consideran que necesitarán más tiempo para resolver el conflicto con el club ruso, ya que deben revisar sus estados financieros para cumplir con la deuda. Es más, el hecho de jugar este 2024 la Serie B de Brasil significará un fuerte golpe económico para la institución. Como se recuerda, Christian Cueva tuvo un breve paso por el ‘Peixe’, donde jugó apenas 19 partidos y no marcó goles. Actualmente, el peruano tiene contrato vigente con Al Fateh y viene recuperándose de una lesión a la rodilla derecha.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Cueva?

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se encuentra al tanto de la situación de Christian Cueva y señaló que espera que retome su nivel y así vuelva a ser llamado al equipo incaico. Para el DT de la bicolor, es importante que un jugador como ‘Aladino’ pueda regresar a las canchas una vez superada su lesión y recupera actividad futbolística con su equipo.

En una entrevista con DirecTV Sports Uruguay, el extécnico de Universitario habló sobre lo que fue su llegada al equipo incaico y agradeció el cariño de la hinchada peruana. “Yo vengo a convencer al jugador de nuestra idea. No hay forma de negociar la actitud y las ganas. Como creo en la capacidad del futbolista peruano, si yo estoy convencido, los voy a convencer”, mencionó el estratega charrúa.

Sin embargo, uno de los pasajes de la entrevista estuvo relacionada al presente de algunos futbolistas de la bicolor, como es el caso de Christian Cueva. Sin tapujos, Jorge Fossati aseguró que ‘Aladino’ no se encuentra en el nivel para ser convocado, aunque señaló que confía en que el mediocampista vuelva a alcanzar una mejor versión. “A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel claro que sí”, aseveró el DT.

Es necesario mencionar que estas declaraciones confirman lo dicho por el técnico uruguayo en su presentación, donde aseguró que no existen jugadores imprescindibles en la selección. “Ahora, para nada considero que haya imprescindibles, ni aquí en el cargo en el que estoy sentado, ni en un plantel de jugadores. Mucho más cuando estás hablando de un plantel de selección”, mencionó.





