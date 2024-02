¡Atentos! Desde el Estadio Jalisco, Pumas vs. Atlas se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 14 de febrero por la novena jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El compromiso, que será trascendental para ambos cuadros, está pactado para comenzar a partir de las 9:00 de la noche (hora mexicana, 10:00 p.m. en el horario peruano) y será transmitido a través de TUDN y Vix. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

El combinado ‘auriazul’ llega a este compromiso tras golear por 3-0 a Puebla en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México), por la fecha 6 del Clausura 2024. Los goles fueron anotados por Alí Ávila (2) y Guillermo Martinez. En el tercer tanto de su equipo, el peruano Piero Quispe dio un pase magistral en la construcción de la anotación. Cada vez se muestra más afianzado en el mediocampo.

Luego de la victoria, el técnico Gustavo Lema resaltó la actuación de algunos de sus jugadores, especialmente la de Alí Ávila, refuerzo proveniente de Rayados. “Estamos muy contentos por Alí (Ávila) y por todos los que entraron de cambio, me parece que fueron fundamentales. En una semana de mucho desgaste el plantel es el que mantiene fuerte al equipo”, destacó.

Tras seis fechas jugadas en la Liga MX, Pumas UNAM se ubica en la sexta posición con once puntos, por debajo de Monterrey, América, Tigres UANL, Pachuca y Cruz Azul. Eso sí, solo hay tres unidades de diferencia entre el combinado ‘auriazul’ y el líder. Cabe mencionar que el cuadro de Quispe acumula tres victorias, dos empates y una derrota. Asimismo, anotó 12 goles y fue vencido en ocho ocasiones.

Atlas, por su parte, llega a este duelo tras caer por 2-0 ante Mazatlán en el Estadio de Mazatlán, por la pasada fecha del Clausura 2024. Con esta derrota, el combinado ‘rojinegro’ se quedó en la décima posición con 7 puntos. Hasta el momento, ha conseguido dos victorias, un empate y tres derrotas. Buscará vencer a los Pumas para escalar posiciones.





¿A qué hora juegan Pumas vs. Atlas?

Pumas vs. Atlas se enfrentan por la novena jornada del Clausura 2024 de la Liga MX. El partido se jugará el miércoles 14 de febrero desde las 9:00 p.m., en el horario del Centro de México. En países como Perú, Ecuador y Colombia iniciará a las 10:00 p.m.; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a la medianoche.





¿En qué canales ver Pumas vs. Atlas?

Pumas vs. Atlas será transmitido a través de las señales de TUDN y Vix en territorio mexicano.





