Hay decisiones que no hacen ruido, pero que terminan marcando un antes y un después. Rafael Guzmán ha tomado una de ellas. El joven futbolista peruano deja Universitario de Deportes y cruza el Atlántico para incorporarse al Real Betis, donde vestirá la camiseta del equipo Sub-19, el actual campeón juvenil de España.

No es un dato menor. El Betis Juvenil A no solo compite en la División de Honor —la máxima categoría formativa del fútbol español—, sino que viene de consagrarse como el mejor del país, superando a canteras históricamente dominantes. En ese contexto, donde el margen de error es mínimo y el talento abunda, Guzmán no irá solo a sumar minutos: irá a ponerse a prueba.

Formado en Universitario, su salida responde a una dinámica cada vez más frecuente. El club crema conserva un porcentaje de sus derechos, entendiendo que el desarrollo del jugador también puede convertirse en una apuesta a futuro. Pero más allá de contratos y cifras, el foco está en el escenario. España, Betis, campeones. Todo dicho.

Para Guzmán, el desafío es claro y exigente. Adaptarse a un fútbol más intenso, más rápido, y hacerlo dentro de un equipo que ya sabe lo que es competir para ganar. No llega a formarse desde cero; llega a competir. Y en el fútbol juvenil de alto nivel, esa diferencia lo cambia todo.

En ese contexto, Depor conversó en exclusiva con Miguel Calzado, director de la cantera de Real Betis, quien explicó un poco más sobre cómo se dio la negociación.

¿Cómo llega el nombre de Rafael Guzmán a Real Betis?

Oscar Carazo, que es nuestro responsable de scouting, es quien lo ve en un viaje a Perú.

¿Qué lo convenció de ficharlo?

Es buen jugador, pero debe de ir poco a poco. Ha demostrado condiciones cuando ha jugado allí en Perú, pero ahora tiene que adaptarse a la exigencia que existe aquí.

¿A qué categoría irá del Real Betis?

Irá a la sub-19.

¿Han comprado el 70 por ciento del pase?

Sí.

¿Cuándo debe sumarse al Real Betis?

En cuanto se tramite su visado de trabajo, se incorporará al equipo

¿Cuánto demora ese trámite?

Eso no lo sé.

¿Hay confianza que llegue al primer equipo de Real Betis?

Tiene las mismas opciones que cualquier jugador de nuestra academia. Entiendo que hay mucho revuelo en Perú, por todo lo mediático, pero es un chico joven que se tiene que desarrollar y es difícil que en un periodo de tiempo corto pueda debutar con primer equipo.

Pero imagino que el objetivo es potenciar el primer equipo de las canteras...

Claro, ese es el principal objetivo.

¿Qué consejo le daría a Rafael?

Lo primero es ganarse los minutos en el Sub 19, que actualmente son campeones de España.

Finalmente, hace unos años ahí jugó Juan Manuel Vargas, ¿cómo lo recuerdan?

Si, lo recuerdo. Pero yo no estaba en el club en esa época.

TE PUEDE INTERESAR