Luego de superar su lesión en el tendón de la corva, la cual lo mantuvo alejado de los terrenos de juego por más de un mes, Raúl Ruidiaz volvió el pasado miércoles 31 de mayo con Seattle Sounders. Si bien el delantero peruano no pudo anotar ante San Jose Earthquakes y Timbers, la ‘Pulga’ volvió a brillar en la MLS, luego de marcar un doblete en el empate (3-3) con Charlotte FC. Tras ello, el torneo estadounidense decidió reconocer la actuación del ariete nacional, incluyéndolo en el equipo de la jornada 18.

Ruidíaz tuvo una gran actuación este fin de semana, motivo por el que la Major League Soccer decidió colocarlo entre los mejores futbolistas de la fecha. De esta manera, nuestro futbolista nacional volvió a demostrar que se mantiene aún vigente defendiendo los colores de los ‘Rave Green’.

Es necesario mencionar que por una lesión muscular (en el tendón de la corva), el exUniversitario de Deportes se perdió ocho encuentros con el Seattle Sounders. Por este motivo, Juan Reynoso, entrenador de la ‘Bicolor’, optó por no llamarlo para los amistosos del mes de junio.

“Esta es nuestra última chance de probar cosas y queremos que estén los que vizualizamos que deben estar para setiembre, salvo la excepción de Raúl (Ruidíaz) que está terminando de recuperarse”, mencionó el ‘Ajedrecista’ en su última conferencia de prensa.

Raúl Ruidíaz fue incluido en el once ideal de la fecha 18 de la MLS. (Foto: MLS)

El presente de Raúl Ruidíaz

Hasta el momento, se han disputado 18 jornadas de la MLS. No obstante, Raúl Ruidíaz no ha podido estar presente en todas tras su lesión muscular. Eso sí, el delantero peruano ya se encuentra totalmente recuperado y no tardó en aportar su cuota goleadora con el Seattle Sounders, club con el que registra cuatro anotaciones en lo que va de la temporada.

Eso sí, luego del encuentro ante Charlotte FC, los ‘Rave Green’ ya piensan en lo que será su próximo reto: Los Ángeles FC. El cotejo se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de junio desde las 9:30 de la noche (hora peruana), en el BMO Stadium, de California.





