Renato Espinosa está decidido a consolidar su nombre en el ‘Viejo Continente’. El delantero peruano de 28 años fue anunciado como el flamante refuerzo del CS Corvinul Hunedoara, equipo sensación que acaba de concretar su histórico regreso a la Superliga de Rumania luego de una prolongada ausencia de 34 años en la máxima categoría. Con este traspaso, el atacante nacional no solo asegura su continuidad en el fútbol europeo, sino que se une a un proyecto ambicioso que busca dar pelea frente a los clubes más tradicionales del país transilvano.

La llegada de Espinosa al Corvinul se produce tras cerrar una buena temporada en el plano individual vistiendo la camiseta del Unirea Slobozia. A pesar de que su exequipo no pudo sostener la regularidad y terminó sufriendo un doloroso descenso en la liguilla final, el rendimiento del delantero formado en Sporting Cristal estuvo a la altura para ser su primera experiencia en el extranjero. Se adaptó rápidamente al ritmo físico del fútbol rumano y esto le permitió ganarse un espacio como titular.

Los números de su primera experiencia europea respaldan el salto de calidad que ha dado en su carrera. Espinosa se quedó como el máximo referente ofensivo del Unirea Slobozia tras disputar un total de 32 partidos oficiales entre la Liga y la Copa de Rumania. En ese lapso, el atacante nacional demostró su efectividad de cara al arco rival al registrar 9 goles y 3 asistencias, influyendo directamente en más del 30% de los goles de su exequipo en la anterior temporada.

Lejos de optar por volver a la Liga 1 tras la pérdida de categoría de su club, el delantero priorizó mantenerse en la primera división de Rumania. Su pasaporte comunitario ha vuelto a ser una herramienta clave para facilitar su permanencia en el mercado europeo, estampando su firma por las próximas dos temporadas con el Corvinul, una institución que viene con el envión anímico de campeonar con autoridad en la división de ascenso.

Renato Espinosa tuvo una buena temporada en su debut en la Primera División de Rumania. (Foto: Unirea Slobozai)

“¡Bienvenido, Renato Espinosa! Nuestro club ha llegado a un acuerdo con el delantero peruano Renato Espinosa, quien vestirá la camiseta blanquiazul durante las próximas dos temporadas. El joven de 27 años viene desde Unirea Slobozia, un club donde tuvo muy buenos resultados la temporada pasada en la Superliga", fue la bienvenida que le dio el Corvinul, que con la llegada del delantero peruano espera no ser un ave de paso en su regreso a la primera división.

El delantero, con pasado en Universidad San Martín, Ayacucho FC, Sporting Cristal, UTC, Alianza Atlético, Deportivo Municipal, Cantolao y Sport Huancayo en la Liga 1, busca consolidarse en el fútbol de Rumania y también tener pronto la chance de emigrar a una liga vecina más exigente en Europa. De hecho, mientras pasa sus vacaciones en el Perú, volverá a tierras rumanas en los próximos días para iniciar la pretemporada con su nuevo equipo.

Esta postura de sostenerse en el extranjero responde también a un gran anhelo profesional: vestir la camiseta de la Selección Peruana. El comando técnico de la Bicolor, con Mano Menezes a la cabeza, mantiene un monitoreo constante sobre los futbolistas nacionales que militan en el exterior, y la regularidad en una liga europea le otorga a Espinosa un punto que puede ser clave por encima de las opciones del medio local. De hecho, deberá seguir en racha en la Superliga de Rumania para abrirle las puertas de una convocatoria.

Al mando de su nuevo DT, el histórico Florin Maxim, el delantero peruano buscará ganarse un lugar en el once titular de cara al arranque del campeonato. El reto para Renato Espinosa en el Corvinul Hunedoara no solo será revalidar sus antecedentes de goleador, sino consolidarse como el embajador nacional en una liga que empieza a mirar con mayor atención el talento sudamericano.

Renato Espinosa tuvo un buen paso por Alianza Atlético antes de emigrar a Rumania. (Foto: AAS)

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